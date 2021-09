Will Smith explica por qué ha evitado hacer películas sobre la esclavitud: "Quería los papeles que le habrían dado a Tom Cruise"

Cuando Quentin Tarantino estaba preparando Django desencadenado, los rumores señalaban a Will Smith como protagonista, siguiendo el deseo del cineasta. Sin embargo, actor y director no llegaron a un acuerdo y finalmente fue Jamie Foxx quien logró uno de los papeles más icónicos de su carrera como Django, el esclavo liberado que acaba montando una buena escabechina en la finca Candyland.

En su día, Smith explicó la razón por la que no quiso participar en el proyecto. "Django no era el protagonista y yo estaba en plan: 'Necesito ser el protagonista'. ¡El otro personaje es el protagonista!", afirmaba en 2013 el actor, refiriéndose a King Schultz, el cazarrecompensas de Christoph Waltz. Anteriormente ya había asegurado que no quería hacer películas sobre la esclavitud.

Casi una década después, Smith se encuentra en plena producción de Emancipation, la nueva película de Antoine Fuqua basada en la historia real de un esclavo fugitivo que deberá sobrevivir un tortuoso viaje hacia el norte para unirse al Ejército de la Unión. ¿Por qué ahora sí?

En una entrevista reciente para GQ, Smith ha afirmado lo siguiente: "Siempre he evitado hacer películas sobre esclavitud. Al principio de mi carrera... No quería mostrar a la gente negra con esa luz. Quería ser un superhéroe. Quería representar la excelencia negra junto a mis compañeros blancos. Quería interpretar papeles que le habrían dado a Tom Cruise. Y la primera vez que lo consideré fue con Django. Pero no quería hacer una película de esclavitud sobre venganza".

De 'Django' a 'Emancipation'

Pese a que su nueva película, Emancipation, trata más en profundidad la esclavitud que la apuesta de Tarantino, Smith asegura que la historia va mucho más allá de eso: "Emancipation trata sobre el amor y el poder del amor negro. Y eso era algo con lo que podía trabajar. Íbamos a hacer una historia sobre cómo el amor negro nos hace invencibles".

El filme en cuestión, con Fuqua en la silla del director, llegará a través de Apple Studios (y, al final, de Apple TV+) en 2022.

