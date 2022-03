Whoopi Goldberg cree que Will Smith “exageró”, pero entiende por qué lo hizo

“Significó mucho para mí ver a un hombre negro defendiendo a una mujer”, declaró Tiffany Haddish al poco de que Will Smith abofeteara a Chris Rock, y la actriz lo considerara “lo más bonito que había visto nunca”. La postura de Haddish contrasta con buena parte del star system, la propia organización de los Oscar y los comentarios en redes sociales, que han expresado su repulsa por la reacción de Smith cuando Rock, durante esta última gala de los Oscar, hiciera un chiste sobre su mujer Jada Pinkett Smith. Ella sufre alopecia desde hace años, y esto mismo fue el objeto del comentario de Rock mientras presentaba el Oscar a Mejor película documental. Smith se levantó para abofetearlo, y luego se sentó gritando “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”.

El encontronazo eclipsó la victoria en esta categoría de Summer of Soul, como marcó el resto de la gala (donde Smith terminó ganando el Oscar a Mejor actor por El método Williams), y el mundo ha amanecido con una amplia discusión sobre el suceso. Whoopi Goldberg, ganadora del Oscar y cuatro veces presentadora de la gala, ha hablado con The View al respecto, ofreciendo comprensión para Smith a la vez que su desagrado por lo sucedido. “Creo que exageró. Me habría molestado un poco. Creo que fue uno de esos momentos en el que le salió la vena gangsta. Era difícil parar, y tenía toda la presión de esperar que iba a ganar intentando mantener la compostura”. Por muy desmedido que fuera recurrir a la violencia, Goldberg puede ponerse en el lugar de Smith.

“Y lo entiendo. No todo el mundo actúa como nos gustaría cuando está bajo presión. Algunas personas simplemente se rompen. Él se rompió. Lo que sí he de decir es que fue notable, maravilloso, que Chris Rock no lo empeorara más. No sé si hablaron o se disculparon o no. Lo único que sé es que a veces llegas a un punto en el que te portas mal. Yo mismo me he portado mal en alguna ocasión”. Rock pudo mantener la compostura, pero hay que recordar que la enemistad de este con el matrimonio Smith viene de lejos, pues ya en la ceremonia de 2016 se burló en términos semejantes de Pinkett Smith.

