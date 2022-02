Warner muestra nuevas imágenes de ‘Aquaman 2’ y ‘Black Adam’ en un vídeo especial de DC

2022 es un año clave para DC y Warner, por cómo sus planes tejen un prometedor futuro para el universo de confusa continuidad que tienen entre manos. Lo de la continuidad no es una pulla, pues aparenta ser un propósito claro que se aleje de las Fases cuadriculadas de la competencia (esto es, el Universo de Marvel), y nada lo ejemplifica mejor que la película más cercana en el calendario: The Batman, que dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson se ambienta en una realidad ajena al murciélago de Gotham que conocemos con el rostro de Ben Affleck. Quien, por cierto, aún así vuelve en The Flash. Junto al Batman de Michael Keaton. Sí, es complicado.

Hay hasta tres Batman en camino este año, junto a otros films prometedores de los que aún (quitando la propia The Batman, con decenas de tráilers) no hemos visto casi nada. Es por ello que Warner Bros., en vísperas de esa Superbowl donde posiblemente publique algún tráiler completo, ha lanzado un vídeo que responde al título de The World Needs Heroes, y que repasa todos los títulos que están previstos para los próximos meses. Eso significa que hay más imágenes de The Batman (la preocupación de que acabemos viendo demasiado de dicha película se desactiva cuando recordamos que esta dura cerca de tres horas), pero también de Black Adam, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom.

El avance es especialmente revelador en lo que respecta a Black Adam y la secuela de Aquaman que vuelve a protagonizar Jason Momoa. La película centrada en el archienemigo de Shazam y protagonizada por Dwayne Johnson lleva una década en desarrollo, y hasta ahora no había hecho mucho más que concept arts y un escueto teaser donde veíamos al personaje principal encapuchado. En The World Needs Heroes podemos verle más de cerca, y además en compañía de quienes serán sus enemigos en el film dirigido por Jaume Collet-Serra (que repite con Johnson tras la encantadora Jungle Cruise).

Dichos enemigos forman parte de la Sociedad de la Justicia de América, y son el Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge) y Cyclone (Quintessa Swindell). En The Flash, por su lado, Ezra Miller tendrá oportunidad de protagonizar por fin una película en solitario tras Liga de la Justicia (más o menos, ya que gracias a estropicios espaciotemporales le acompañarán los citados Caballeros de Gotham más una Supergirl encarnada por Sasha Calle), bajo la dirección de Andy Muschietti, quien nos trajera It. James Wan vuelve a ponerse tras las cámaras de Aquaman 2, repitiendo Momoa junto a Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II o Patrick Wilson.

The Batman se estrena en semanas, este 4 de marzo. A Black Adam le llega le turno el 29 de julio, a The Flash el 4 de noviembre y a Aquaman and the Lost Kingdom el 16 de diciembre. Este sería el calendario sin contar las series (aunque tras El Pacificador, ninguna de las series derivadas de The Batman ha confirmado fecha en HBO Max), y en un futuro próximo se divisan películas como Batgirl o Shazam! Fury of the Gods.

Puedes ver el vídeo bajo estas líneas.

