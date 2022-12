Vuelven a la pantalla por Navidad: las estrellas de los 2000 protagonizan estas películas navideñas

La Navidad ya está aquí y nos hemos contagiado de su espíritu. Las luces decoran las calles y los regalos se amontonan bajo el árbol mientras los catálogos de los canales y plataformas se llenan de comedias románticas navideñas, un subgénero cinematográfico en continua expansión.

Las películas de Navidad, además de alegrar a todo tipo de espectador, también se han convertido en la vía para que muchas estrellas de finales de los 90 y comienzos de los 2000 tengan una segunda vida profesional. Este año, sin ir más lejos, Lindsay Lohan ha dado el pistoletazo de salida a la celebración de esta festividad por streaming en Navidad de golpe, que aterrizaba en noviembre en Netflix.

La pelirroja se une así a muchos otros ídolos olvidados que se reencuentran con sus fans entre copos de nieve y besos bajo el muérdago. Como regalo de Navidad, en CINEMANÍA repasamos algunos de los regresos más destacables.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan ha decidido volver a la actuación al frente de esta comedia romántica para Netflix. Navidad de golpe se centra en una rica heredera que, amnésica tras un accidente de esquí, debe dejarse ayudar por un viudo y su hija durante las Navidades.

Recordemos que Lohan conoce bien el género de la 'rom-com', en el que ha protagonizado títulos como Devuélveme mi suerte, con Chris Pine, o Un trabajo embarazoso. En cuanto a las festividades, tampoco se le dan nada mal... Cómo olvidar su baile al son de Jingle Bell Rock en Chicas malas.

Freddie Prinze Jr.

Hijo del comediante y actor neoyorquino Freddie Prinze y marido de Sarah Michelle Gellar, Freddie Prince Jr. fue uno de los niños bonitos de los 90. Además de salvarse del garfio del rencoroso asesino en Sé lo que hicisteis el último verano, protagonizó la emblemática comedia adolescente Alguien como tú. También lo recordarás por Scooby Doo o su adorable papel de Sandy, el canguro de Emma, en Friends.

El actor regresa ahora a la pantalla junto a Aime Garcia (Lucifer) en Navidad contigo, otro filme de Netflix situado durante las fiestas. Garcia da vida a una estrella del pop que, tras sufrir cierto desgaste en su triunfante carrera, huye a una pequeña ciudad en la que encontrará la inspiración que necesita para componer una canción navideña. Y, de paso, tendrá una nueva oportunidad en el amor.

Vanessa Hudgens

De ‘chica Disney’ a reina absoluta de la Navidad en Netflix. La californiana, eterna Gabriella Montez en High School Musical, ha hecho triplete (y hasta se ha puesto melena rubia) para confundir a la realeza de Montenaro en Cambio de princesa (2018) y sus continuaciones, (Re)cambio de princesa (2019) y Requetecambio de princesa (2021).

También la puedes ver en otra apuesta del gigante del streaming, El caballero de la Navidad (2019), conquistando jinetes medievales.

Chad Michael Murray

Lo viste por primera vez en Dawson crece y Las chicas Gilmore, te enamoró (a ti y a Hilary Duff) como el quarterback que encontraba un móvil en Una princesa moderna y se quedó para siempre en tu corazón encestando en la piel de Lucas Scott en One Tree Hill. Ahora es actor fetiche de las películas de Hallmark Channel.

Si te preguntas qué ha sido de Chad Michael Murray es que no has mirado el catálogo navideño de Netflix. El rubiales ha provocado rupturas dando vida a un concuñado algo desapegado pero muy manitas en Sorpresa en Navidad (2020), donde comparte protagonismo con Jessica Lowndes, una experta en el género. Pero aquí no acaba lo cosa porque también lo has podido ver en Escribe antes de Navidad (2019), Love in Winterland (2020), Angel Falls Christmas (2021) o The Holiday Train (2021). El 1 de diciembre llegaba a Netflix Ángel de Navidad, en la que repite con Lownded.

Hilarie Burton

Hilarie Burton protagonizó con Chad Michael Murray uno de los romances más queridos de One Tree Hill. Aunque en los últimos años la hemos visto compartir créditos con su marido Jeffrey Dean Morgan en The Walking Dead y ahora conduce el podcast Scream Queen, ha sumado varios títulos navideños, al igual que Murray.

Junto a otro ex-One Tree Hill, Tyler Hilton, protagonizó Navidad en el pantano (2013). También estuvo al frente de ¡Salvemos la Navidad! (2015) o Navidad por contrato (2018) y repitió con Hilton en A Christmas Wish (2019), en la que un deseo le obsequiaba con el hombre (aparentemente) perfecto.

Jonathan Bennett

No hay millennial que no conozca el nombre de Aaron Samuels; el chico que traía de cabeza a Lindsay Lohan en Chicas malas, ese al que habló un 3 de octubre en clase y por el que fingió no tener ni idea de matemáticas.

El actor norteamericano que le daba vida también ha probado suerte con las películas navideñas. En 2018, protagonizaba Navidades por encargo en Netflix, en la que se enamoraba de la coordinadora de eventos que había contratado para lidiar con su familia en las festividades. Con el sello de Hallmark, en 2020 se sumó al reparto de La Casa de Navidad, cuya continuación llegaría un año después.

