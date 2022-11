Navidad 2022 en Netflix: Lindsay Lohan y el resto de películas que no te puedes perder

¿Cuándo empieza oficialmente la Navidad? Para los estadounidenses, cuando termina Acción de Gracias y el árbol del Rockefeller Centro enciende sus luces. Para el resto del mundo, cuando la primera película ambientada durante estas festividades aterriza en Netflix.

Es un hecho: el gigante del streaming se ha especializado en el noble arte de la producción de filmes hasta arriba de villancicos, besos bajo el muérdago y vestuario rojo y verde. Este año, además, tiene una madrina de excepción para dar comienzo a la temporada: Lindsay Lohan, que regresa al cine con una comedia romántica entre copos de nieve.

Repasamos todas las películas navideñas de las que podremos disfrutar en Netflix este 2022.

'La familia Claus 2' (8 de noviembre)



'La familia Claus 2' Cinemanía

Ruben Vandenborre vuelve para dirigir la secuela de esta saga danesa, con la tercera parte ya en proceso de rodaje. Si la primera entrega seguía a Jules (Mo Bakker), hater absoluto de la Navidad, repartiendo regalos con su abuelo Papá Noel, la segunda nos traerá de regreso al protagonista en estas fechas tan señaladas.

Aunque no ha trascendido demasiado sobre el argumento, sabemos que el joven deberá sustituir a su abuelo en su oficio y recibirá la carta de una niña con un deseo navideño muy especial.

'Navidad de golpe' (10 de noviembre)

'Navidad de golpe' Cinemanía

Lindsay Lohan ha decidido volver a la actuación al frente de esta comedia romántica para Netflix. La historia se centra en una rica heredera que, amnésica tras un accidente de esquí, debe dejarse ayudar por un viudo y su hija durante las Navidades.

Recordemos que Lohan conoce bien el género de la 'rom-com', en el que ha protagonizado títulos como Devuélveme mi suerte, con Chris Pine, o Un trabajo embarazoso. En cuanto a las festividades, tampoco se le dan nada mal... Cómo olvidar su baile al son de Jingle Bell Rock en Chicas malas.

'Navidad contigo' (17 de noviembre)

'Navidad contigo' Cinemanía

Hijo del comediante y actor neoyorquino Freddie Prinze y marido de Sarah Michelle Gellar, Freddie Prince Jr. fue uno de los niños bonitos de los 90. Además de salvarse del garfio del rencoroso asesino en Sé lo que hicisteis el último verano, protagonizó la emblemática comedia adolescente Alguien como tú. También lo recordarás por Scooby Doo o su adorable papel de Sandy, el canguro de Emma, en Friends.

El actor regresa a la pantalla junto a Aime Garcia (Lucifer) en otro filme de Netflix situado durante las fiestas. Garcia da vida a una estrella del pop que, tras sufrir cierto desgaste en su triunfante carrera, huye a una pequeña ciudad en la que encontrará la inspiración que necesita para componer una canción navideña. Y, de paso, tendrá una nueva oportunidad en el amor.

'Navidad en la granja' (23 de noviembre)

'Navidad en la granja' Cinemanía

La británica Debbie Isitt sabe algo de comedias navideñas. No en vano es la creadora de la saga Nativity!, que ha contado con protagonistas como David Tennant.

Ahora dirige y firma el guion de Navidad en la granja, sobre un padre viudo interpretado por Scott Garnham que hereda una granja en plena Navidad. Mientras él lucha por adaptarse a la vida en el campo, sus hijos traman un plan para quedarse allí para siempre.

'El diario de Noel' (24 de noviembre)

'El diario de Noel' Cinemanía

El escritor de bestsellers Jake Turner (Justin Hartley) vuelve a casa por Navidad para administrar el patrimonio de su difunta madre y allí encuentra un diario con secretos del pasado. Junto a Rachel (Barrett Doss), una mujer en busca de su madre biológica, se embarca en un viaje en el que tendrá que confrontar su pasado y descubrir un futuro totalmente inesperado.

Charles Shyer, guionista y director tras Tú a Londres y yo a California o El padre de la novia, llega a Netflix con esta historia protagonizada por el actor de This Is Us. Los amantes de los dramas románticos no se la pueden perder.

'Scrooge: Cuento de navidad' (2 de diciembre)

'Scrooge: Cuento de navidad' Cinemanía

He aquí el gran proyecto de animación para estas fiestas con el sello de Netflix, otra versión del cuento clásico de Charles Dicken, dirigida por Stephen Donnely y realizada por la compañía británica Timeless Films.

Según ha adelantado la plataforma, se trata de "una adaptación supernatural, musical y con viajes en el tiempo de la historia navideña definitiva". Entre los actores de voz en inglés, tenemos a Luke Evans, Jessie Buckley, Olivia Colman y Johnny Flynn.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.