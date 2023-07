Lo que no sabías de Vonda Shepard, la cantante americana que se hizo famosa gracias a Ally McBeal

Antes de Cómo defender a un asesino, Suits o The Good Wife, hubo una serie de abogados que triunfó por todo el mundo. Ally McBeal se estrenó en 1997 en Estados Unidos en la cadena FOX, aunque no llegó a España hasta dos años más tarde, cuando Telecinco compró los derechos. Posteriormente, se volvió a emitir varias veces en distintos canales, y ahora se está planteando su vuelta, aunque todavía no está decidido.

Protagonizada por Calista Flockhart, por la serie pasaron muchas caras conocidas, como Lucy Liu, Christina Ricci, Jon Bon Jovi o Robert Downey Jr. Pero un personaje que, a pesar de no tener mucho peso en la trama como tal, estuvo presente durante las cinco temporadas y que se ganó el cariño de los espectadores, fue el de Vonda.

Sus inicios

La cantante del bar donde los abogados del bufete Cage & Fish iban a tomar algo después de trabajar, era una versión ficcionada de Vonda Shepard, artista real que había iniciado su carrera en el mundo de la música casi una década antes de que la serie se estrenase.

Shepard, que este 7 de julio cumple 60 años, lanzó su álbum homónimo debut en 1989, después de haber cosechado un notable éxito con un dueto junto a Dan Hill. Antes de iniciarse en la aventura de Ally McBeal, la cantante neoyorquina lanzó al mercado otros dos discos más, aunque sin mucho éxito comercial.

'Ally McBeal'

En plena promoción de su tercer álbum, It's Good, Eve, la cantante tuvo una actuación en el Key Club de Hollywood en 1996, a la que invitó a sus íntimos amigos Michelle Pfeiffer y a su marido, tal y como relata la propia Vonda en The Smith Center. El esposo de la famosa actriz no era otro que David E. Kelley, creador de Ally McBeal (además de otras muchas, como Big Little Lies). El productor se quedó prendado de Shepard y decidió que era la indicada para el papel. De hecho, utilizó una decena de canciones de ese disco posteriormente en la serie.

Vonda, que se encarnaba a sí misma, no necesito preparación para interpretarse, ya que "salía natural", aunque reconoce que se ponía nerviosa cuando tenía que hablar con la cámara grabando. Durante los cinco años que estuvo la serie en emisión (1997-2002), la cantante sacó a la venta cuatro álbumes con las canciones de la ficción, que representaban los pensamientos del personaje de Calista Flockhart.

Los singles tuvieron mucha popularidad, especialmente en Estados Unidos, destacando Searchin' for My Soul, una canción que estaba incluida en su segundo álbum pero cuyo éxito llegó tiempo más tarde. En 1999 lanzó su cuarto disco en solitario, By 7:30, mientras que diez años más tarde, en 2009, salió a la venta un recopilatorio con todos los éxitos que cantó en el bar de Ally McBeal.

Concierto de Vonda Shepard en Aschaffenburg, Alemania. VondaShepard.com

Después de la serie



El mismo año que la serie se despidió de la pantalla, 2002, Vonda Sheperd lanzó su quinto álbum de estudio, titulado Chinatown. Desde entonces ha sacado a la venta otros cuatro discos, el último el año pasado, aunque no se han acercado al éxito comercial que tuvo en el pasado. Actualmente, la actriz y cantante está casada con el productor musical Mitchell Froom, con el que tiene un hijo en común. Los tres viven en Santa Mónica.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.