Villeneuve aconsejó a Chloé Zhao para que ‘Eternals’ luciera espectacular en IMAX

No es ningún secreto que Chloé Zhao y Denis Villeneuve son amigos. De hecho, en los últimos meses Zhao ha sido muy explícita en tanto lo mucho que admira el cine del canadiense, primero contando en primicia lo que le había parecido Dune tras un pase especial (cuando dijo que sería una pena que no se viera en una pantalla grande) y luego describiendo cómo le había influido de cara a hacer sus propios films. Sin ir más lejos, durante las primeras reuniones de Zhao con Marvel al hilo de Eternals, la ganadora del Oscar por Nomadland presentó varias imágenes de Blade Runner 2049 y La llegada como modelos de lo que ella quería construir visualmente. Como resultado (y aunque su prohibición en países asiáticos afee el asunto), Eternals es uno de los film más distintivos de Marvel.

Ha dado la casualidad de que tanto este film como Dune se han estrenado con pocas semanas de diferencia en EE.UU., en el caso de la adaptación de Frank Herbert confirmando la producción de una segunda parte al poco de llegar a las carteleras. Por todo ello, y antes de que Eternals se estrenara en cines el 5 de noviembre, Zhao y Villeneuve tuvieron una amigable conversación durante un evento de Harper’s Bazaar, que en cierto modo ha proseguido con una entrevista recientemente publicada por The Hollywood Reporter. En ella, Zhao da nuevos datos sobre cómo Villeneuve le ayudó a dar forma a Eternals. O, más en concreto, a una versión de Eternals que luciera fabulosa en IMAX, debido al empeño de la directora por estrenarla en salas especializadas.

Al igual que Christopher Nolan (otro director mutuamente admirado), Villeneuve es un gran conocedor de las peculiaridades de este formato, de ahí que Zhao recurriera a él en busca de referencias. “Tengo que decir que soy una gran fan de Denis, es un amigo. Tanto Eternals como Dune cambiaron sus fechas por culpa de la pandemia. Nos separaron y ahora volvemos a estar juntos al mismo tiempo”, cuenta la directora de Nomadland. “Incluso cuando estaba trabajando en IMAX para Eternals, le pregunté si le parecía bien que viera Dune. Sabía que había hecho cosas increíbles en IMAX, así que podía aprender de él. Fue muy generoso, dijo que sí. También me dio otras referencias que me ayudaron”.

“Me encanta que nuestras películas salgan al mismo tiempo y tener un colega al que respeto y quiero, con quien he podido pasar esto y abrazarle en el Festival de Venecia cuando se estrenó Dune. Incluso me envió un mensaje anoche, me siento muy orgullosa”, concluye la directora. Ahora, solo falta por conocer la opinión de Villeneuve sobre Eternals, que esperemos sea algo más positiva que la de la crítica.

