Viggo Mortensen no fue Lobezno por una pelea entre su hijo y Bryan Singer

A estas alturas, imaginarse al Lobezno de los X-Mencon unos rasgos distintos a los de Hugh Jackmanes una tarea tan fútil como intentar ponerle a Aragorn una cara que no sea la de Viggo Mortensen. Sin embargo, las cosas pudieron ser muy distintas, y el actor de El señor de los anillospodría haber lucido las garras... de no ser por un incidente previo al rodaje entre Henry, su hijo mayor, y Bryan Singer.

Según cuenta al podcast Happy Sad Confused de MTV (vía IndieWire), Mortensen acudió a las audiciones para X-Men ya con dudas. "En aquel momento, me preocupaba comprometerme con una infinidad de películas en las que interpretaría al mismo personaje una y otra vez", explica.

Aun así, el actor decidió probar suerte, y cuando le tocó entrevistarse con Singer se llevó con él a su hijo "como una especie de amuleto de la suerte". "En el fondo –recuerda– pensaba que Henry podía aprender algo, porque le había dejado leer el guion y él había estado todo el rato diciendo 'Esto está mal, las cosas no son así".

Finalmente, los conocimientos de su hijo sobre los mutantes y sus cosas disuadieron a Viggo Mortensen de implicarse en X-Men. Porque, cuando Henry expresó sus discrepancias sobre el guion, Bryan Singer se lo tomó muy a pecho: "De repente, veo cómo el director se viene abajo y se pasa el resto de la reunión explicándole a Henry por qué se está tomando ciertas libertades".

Así pues, la suerte estaba echada para Viggo Mortensen: "Salimos de allí, y Henry me preguntó si [Singer] cambiaría las cosas sobre las que habían hablado. Yo le respondí: 'No creo'. Y no lo iba a hacer de todas maneras, porque no estoy seguro de querer pasarme años haciendo eso", resume Mortensen.

"Y un par de años después, estoy haciendo tres películas de El señor de los anillos, así que cualquiera sabe", remacha el actor.

Aunque seguro que nos hubiese encantado oír a Viggo Mortensen aullando con acento canadiense, recordemos que tras su incursión en la Tierra Media el actor se ha negado a intervenir en sagas y franquicias, apostando por el cine indie.