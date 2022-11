"Vamos hacia atrás": John Leguizamo critica la falta de diversidad en el reparto (de voces) de 'Super Mario'

El verano pasado John Leguizamo se enteró de que James Franco iba a interpretar a Fidel Castro, y no le gustó nada. Ocurriría en el film Alina de Cuba, dirigido por Miguel Bardem, luego de que Franco hubiera pasado unos cuantos años apartado del cine por varias acusaciones por abuso sexual vertidas contra él. Esto no fue, sin embargo, lo que irritó a Leguizamo, sino el hecho de que el intérprete fuera a hacerse cargo del papel sin ser latino. Leguizamo dedicó palabras muy poco amables a la producción, y meses más tarde ha encontrado un nuevo objetivo para sus iras en Super Mario Bros., la película animada que Illumination Entertainment desarrolla a partir de los célebres videojuegos de Nintendo.

Leguizamo tiene una relación estrecha con la marca, pues en 1993 interpretó a Luigi en la primera adaptación en acción real jamás hecha de un videojuego. Coprotagonizó Super Mario Bros. junto a Bob Hoskins en el papel de Mario, dentro de una producción destrozada por crítica y público que ha ido adquiriendo con el tiempo estatus de culto. Leguizamo, ahora, la defiende por haberse arriesgado con un reparto diverso, que le incluía a él como persona latina, mientras que la nueva Super Mario no ha hecho lo mismo. Como es animación se refiere al elenco de voces reclutado, que ha sido lo más comentado de la producción: Chris Pratt y Charlie Day doblan a Mario y Luigi, rodeados de Anya Taylor-Joy como Peach, Jack Black como Bowser y Seth Rogen como Donkey Kong.

Con Taylor-Joy Leguizamo comparte cartel en El menú, próximo film a estrenarse en España el 2 de diciembre por el que IndieWire ha entrevistado al actor, topándose con su irritación por el reparto de Super Mario Bros. Según Leguizamo, el cásting ha ido “hacia atrás” con respecto a la película anterior. “A mucha gente le encanta la original. Estuve en la Comic Con de Nueva York y en la de Baltimore, y todo el mundo decía ‘no, no, la que nos gusta es la antigua, la original’. La nueva no les convence”, asegura Leguizamo. La película no se estrena hasta el 7 de abril de 2023, así que evidentemente se refiere al tráiler que ya se ha publicado y a las opiniones encontradas que ha despertado el elenco.

“Los directores Annabel Jankel y Rocky Morton lucharon mucho para que yo fuera el protagonista porque era un hombre latino, y el estudio no quería que fuera el protagonista. Lucharon mucho, y fue un gran avance. Que den marcha atrás y no contraten a alguien similar es una mierda”, prosigue. Según el canon de Nintendo, Mario y Luigi son dos fontaneros de origen italiano afincados en Brooklyn, pero ni Pratt ni Day tienen nada de italiano. Es una crítica que ya le ha llegado directamente a Chris Meledandri, presidente de Illumination. “Cuando la gente escuche la actuación de Chris Pratt las críticas se evaporarán. Aunque quizá no del todo: a la gente le encanta opinar, como debe ser”, declaró.

Acto seguido intentó quitarle importancia a las críticas por la elección de Pratt y Day. “No estoy seguro de que sea la defensa más inteligente, pero como persona que tiene herencia italoamericana creo que puedo tomar esa decisión sin preocuparme por ofender a los italianos o a los italoamericanos... todo va a estar bien”.

