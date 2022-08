"Él no es latino": el fichaje de James Franco como Fidel Castro desata la ira de John Leguizamo

James Franco ha pasado un tiempo retirado del cine, según en 2018 se le acumulaban las acusaciones por abuso sexual y comportamiento inapropiado. El año pasado consiguió salir parcialmente indemne de una denuncia, y empezó a maniobrar un intento de regresar a Hollywood. Ha encontrado, pues, una plataforma para este comeback, dentro de un título que sin embargo ya está provocando cierta polémica incluso antes de que haya empezado a rodarse. Alina de Cuba es una película independiente dirigida por Miguel Bardem partiendo de un guion de José Rivera y Nilo Cruz. Y en ella Franco interpretaría a una figura imprescindible de la historia de Cuba, como es Fidel Castro.

Alina de Cuba se basa en la historia real de Alina Fernández (interpretada por Ana Villafañe), una exiliada cubana que descubre que es hija de Castro. Junto a Villafañe y Franco encontramos a Mía Maestro como Naty Revuelta, dama de la alta sociedad con la que Castro tuvo un idilio, y el proyecto está dando bastante que hablar a cuenta del fichaje del actor de The Deuce. John Leguizamo, actor colombiano-estadounidense que presentó en Broadway una obra por título Historia latina para idiotas, ha mostrado un rechazo furibundo a que Franco (nacido en California) vaya a interpretar a un cubano. “¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo?”, se ha preguntado en Instagram. "¿Cómo es que Hollywood, además de excluirnos, también roba nuestras historias?”.

“¡No más apropiación de Hollywood y los streamers! ¡Boicot! ¡Esto está mal! Además es muy difícil contar una historia sin engrandecerla, lo que estaría mal. No tengo ningún problema con Franco, pero él no es latino”, concluía su aserto. Alina de Cuba tiene previsto empezar su rodaje este 15 de agosto en las ciudades colombianas de Cartagena y Bogotá, y aunque Franco no ha respondido a Leguizamo sí lo ha hecho uno de los productores del film, John Martínez O’Felan. Quien, como persona latina, considera que los comentarios de Leguizamo están totalmente errados. The Hollywood Reporter se ha hecho eco de sus declaraciones.

“John Leguizamo ha sido históricamente reconocido por los hispanos como uno de los primeros actores de EE.UU. de ascendencia latina desde los años 90, y siempre le he admirado. Pero sus comentario son culturalmente maleducados y un ataque sin sustancia a este proyecto”, asegura O’Felan. “Su declaración sugiere ignorancia sobre el hecho de ser ‘latino’, porque una masa de tierra o un área de vida no determina la historia de la sangre o la genética de una persona”. El productor cree que estas aseveraciones “representan una confusión y crisis de identidad en Hollywood dentro de la comunidad hispana en EE.UU.”

“Argumenta que solo debemos identificarnos como latinos, lo cual se debe a las falsedades difundidas por los actores que se supone nos representan, pero en lugar de eso crean división”, prosigue. “Creo que debería reconocer también que esta historia trata de una inmigrante latina que vive en Estados Unidos y que tiene una importancia histórica. Que la película está protagonizada por una mujer latina, así que también debería entender que es un poco decepcionante ver cómo nuestro trabajo es atacado por alguien que dice ser un líder de la comunidad latina".

Por último, O’Felan hace notar que Alina de Cuba cuenta con un elenco y equipo cuyos miembros proceden de “al menos siete naciones a lo largo de todo el mundo”.

