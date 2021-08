“Una tortura psicológica”: El actor despedido de ‘Jackass 4’ demanda al estudio

Desde el inicio de la andadura de Jackass, Brandon “Bam” Margera ha permanecido al lado de Johnny Knoxville, pero la asociación llegó a su fin el pasado febrero de forma traumática, cuando el primero fue despedido del rodaje de Jackass Forever (cuarta entrega de Jackass) por incumplimiento del contrato. Entonces Paramount alegó que su expulsión se debía a no haber superado su control rutinario antidrogas, condición impuesta debida a las múltiples adicciones del actor y skater profesional: en base a estas debía mantenerse sobrio, tomar la medicación y asistir a tratamiento psicológico. Lo llamaban “acuerdo de bienestar”, y según cuenta Margera era extremadamente abusivo.

Y es que, tal y como recogen medios como IndieWire, el intérprete ha denunciado a parte del equipo de Jackass ante la Corte Superior de Los Ángeles, alegando que el acuerdo (que le habrían obligado a firmar) violaba sus derechos civiles. Debido a que Margera ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno por déficit de atención, podría tratarse de una discriminación ilegal, y aunque el exmiembro de Jackass admite que tenía un historial de abuso con el alcohol, también habría intentado lidiar con la adicción entrando y saliendo de rehabilitación varias veces desde 2009. Al parecer, Margera se encontraba en una de estas instalaciones cuando “fue abordado y obligado” a firmar el acuerdo.

El actor dirige su denuncia a Johnny Knoxville, líder de la agrupación y compañero de reparto, al director de Jackass Forever Jeff Tremaine, al productor Spike Jonze, y a Paramount Pictures y MTV Networks. Según la acusación, el acuerdo que Margera firmó coaccionado implicaba que podía ser despedido inmediatamente en cualquier momento, y le obligaba tomar unas pastillas cada mañana durante una reunión por Face Time con el médico de Paramount. Dicho contrato, según sus abogados, era legalmente inaplicable y una “tortura psicológica” que se amparaba en la delicada salud mental de Margera.

De hecho, en su apelación los abogados no dudan en mencionar el caso de Britney Spears como precedente de esta clase de abusos. “Margera no cometió un desliz. Siguió las disposiciones al pie de la letra, con un gran coste personal. El trato de los acusados exacerbó sus problemas de salud mental y lo llevó a tener pensamientos suicidas. Y aún así Margera cumplió”, declaran los abogados. "El trato inhumano de Paramount a Margera no puede ser tolerado. Se le hizo soportar la tortura psicológica en forma de un falso acuerdo de bienestar, y luego, en última instancia, se le despidió por su su condición médica, y sus quejas sobre la conducta discriminatoria de los demandados hacia él".

“A pesar de todo esto, y sin siquiera darle a Margera la posibilidad explicarse, Paramount lo despidió”, concluye Eric George, abogado del skater. Por último, Margera afirma que dio positivo en el test antidroga que precipitó su despido debido a que estaba tomando Adderall, un medicamento recetado por su médico para tratar el déficit de atención. Los acusados estaban perfectamente al corriente de que necesitaba tomarlo (que, de hecho, llevaba tomándolo diez años), y aún así resolvieron ponerle en la calle.

Ahora Margera alega un despido injustificado, así como una violación de los Derechos Civiles y la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California. También asegura que Jackass Forever supone una infracción de la propiedad intelectual y que merecería parte de sus beneficios en taquilla, pues se considera uno de los creadores de la franquicia. Margera incluso ha pedido secuestrar el estreno, pero más allá de cómo se resuelva la demanda es difícil que ocurra algo así: Jackass Forever se estrenaría este 3 de septiembre en EE.UU. y el 22 de octubre en España.

Las acciones de Margera aún no han sido respondidas ni por Paramount ni por ninguno de los acusados, aunque Knoxville declaró hace tiempo que esperaba que su excompañero se mejorara pronto. “Queremos que Bam sea feliz y esté sano y reciba la ayuda que necesita”, aseguró.

