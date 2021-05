Paralizado de cintura para abajo en plena carrera: Steve-O adelanta en un vídeo las mayores burradas de 'Jackass 4'

En octubre tiene previsto llegar a los cines Jackass 4, la nueva aventura cinematográfica de los integrantes de la troupe que lleva partiéndose la crisma delante de las cámaras desde el nacimiento de Jackass como serie de televisión en el año 2000 hasta su insuperable trilogía de largometrajes sobre el poder de la amistad y el escaso aprecio por la integridad física: Jackass: The Movie (2002), Jackass 2: Todavía más (2006) y Jackass 3D (2010).

Para calentar el ambiente, el incombustible e insensato Steve-O ha publicado un vídeo donde adelanta a sus fans algunas de las mayores locuras que ha llevado a cabo para el nuevo filme dirigido por Jeff Tremaine donde vuelve a reunirse con sus amigos y compañeros de contusiones.

"Puede que haya convencido a un médico para que se disfrace de payaso y me ponga una inyección epidural que me deja paralizado de cintura para abajo mientras estoy en plena carrera y me ocurren todo tipo de desgracias", afirma el intérprete británico, que también enseña algunas imágenes de los fragmentos de Jackass 4 que protagoniza.

Eso incluye un primer plano de la inyección, así que estás avisado antes de darle al play.

Johnny Knoxville ha declarado recientemente que a lo largo de los 11 años que han pasado desde Jackass 3D –durante los cuales también protagonizó la genialidad de cámara oculta extrema Bad Grandpa (2013)– ha reunido unas 50 páginas de ocurrencias para la película, todas ellas potencialmente peligrosas y a buen seguro dolorosas.

Knoxville y Steve-O volverán a reunirse con viejos compinches como Wee Man, Chris Pontius y compañía, pero no con un clásico de Jackass como Bam Margera, ya que el skater rompió una regla muy estricta que mantienen siempre durante los rodajes: mantenerse completamente sobrio. Se consideró un incumplimiento de contrato que eliminó a Margera del proyecto de la cuarta película, algo que él mismo no se tomó demasiado bien, declarando en redes sociales que se sentía traicionado por sus amigos.

"Bam, las dos personas que dices que te han traicionado [Knoxville y Tremaine] son las dos que organizaron la intervención que me salvó la vida", le contestó Steve-O en esa misma publicación. "Todo el mundo ha hecho lo imposible para que estuvieras en la película y tú lo único que tenías que hacer era no estar borracho. Y lo has seguido haciendo, es así de simple".