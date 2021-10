“Una tormenta de mierda”: Daniel Craig se sincera sobre su experiencia en ‘Quantum of Solace’

Existe cierto consenso en que Daniel Craig no pudo empezar como James Bond con mejor pie. Poniéndose a las órdenes de Martin Campbell (que ya había dirigido otro modélico relanzamiento de la franquicia, GoldenEye), el actor encabezó en Casino Royale un acercamiento tan radical como celebrado a la mitología de 007, ahondando en sus inicios como espía. No obstante, cuando en 2008 se estrenó Quantum of Solace, su secuela directa, estos elogios dieron paso a la decepción por el trabajo de Marc Foster, que firmaba una película de lo más caótica, presta a ser considerada la peor iteración de Craig como el personaje. El propio intérprete, durante una entrevista en The Empire Film Podcast, parece mostrarse de acuerdo con esta consideración.

Craig estrenó Sin tiempo para morir el pasado viernes en España (a EE.UU. no llegará hasta el 8 de octubre), en la que supone una despedida definitiva de James Bond que se ha topado con el beneplácito de la crítica… pese a los problemas que atravesó su rodaje. Antes de incurrir en varios retrasos por culpa de la pandemia, la producción de Sin tiempo para morir tuvo tantos percances que Cary Fukunaga, su director, no ha podido evitar ironizar sobre ellos, con la seguridad de que pese a todo la película llegó a buen puerto. Algo que no se puede decir de Quantum of Solace, cuya experiencia Craig ha recordado durante la grabación del podcast con una especie de amarga melancolía.

“En cierto modo, añoro la persona que era cuando hice Casino Royale. El exceso de conocimiento a veces no es bueno. No tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas, ni la mecánica, ni cómo el mundo veía realmente Bond… todas esas cosas. No las entendía”, apunta en relación a sus primeros pasos como el agente de Ian Fleming. “Cuando empecé a entenderlas el peso se empezó a sentir. El problema de Quantum of Solace, que fue un poco una tormenta de mierda, es que todo el peso de la película estaba ahí e hizo que me encerrara en mí mismo”. Tal parece que Craig se culpa sobre todo a sí mismo de la mala recepción, que por suerte daría paso a un film tan celebrado como Skyfall.

“Afortunadamente, para mí, solo se trataba de aflojar y tratar de recuperar el sentimiento de Casino Royale, que era como ‘vamos, es James Bond, diviértete, pasémoslo bien”, declaraba a este respecto. “Recuerdo el rodaje de Casino Royale con mucho cariño. Y toda esa mierda no tenía sentido en aquel momento porque sabía que teníamos una buena película, sabía que Casino era buena. Pensaba ‘va a ser genial, espera y verás, no te preocupes’”. Por último, Craig ha agradecido la labor a MGM y a Universal, encargada de distribuir Sin tiempo para morir internacionalmente, durante una etapa tan complicada como la pandemia.

“Afortunadamente MGM y Universal fueron increíblemente valientes y dijeron ‘queremos llevar esto a los cines, vamos a esperar’. Porque estoy seguro de que los rumores apuntaban a que llegaría al streaming, que se la venderían a alguna plataforma… lo que no habría estado bien”. Aunque en su día Craig declarara estar harto del personaje, parece haber hecho las paces con él en el marco del film de Fukunaga, como da cuenta un vídeo que recientemente se viralizó sobre su último día en el rodaje.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.