Un hombre bate el récord Guinness al ver 292 veces ‘Spider-Man: No Way Home’

El estreno de Spider-Man: No Way Home marcó el regreso de los cines a tiempos prepandémicos, gracias a superar los 1.000 millones de dólares y a un entusiasmo fan cuyo máximo precedente debíamos ir a buscarlo a los vítores que recibieron Vengadores: Endgame. Marvel, esta vez en asociación con Sony, volvió a reventar la taquilla, y lo ha hecho gracias a personas como Ramiro Alanis: un entrenador personal de Florida que tiene una relación muy especial con el MCU, más allá de ser un fiel espectador. Y es que Alanis, en 2019, consiguió el récord Guinness por ser quien más veces había ido al cine a ver la misma película: Vengadores: Endgame 191 veces, superando el récord que había conseguido Joanne Connor por acudir a 108 pases de Bohemian Rhapsody.

Pero en 2021 Alanis perdió su récord a manos de Arnaud Klein, que logró ver Kaamelott: First Instalment hasta 204 veces, superando al fan de Endgame. Kaamelott: First Instalment es una comedia francesa de aventuras y fantasía que se basa en una conocida serie, Kaamelott, si bien sorprende verla entre estos títulos e ilustra a perfectamente la excéntrica competición de la que Alanis, Klein o Connor están formando parte. Como por otra parte ha vuelto a ilustrarlo el mismo Alanis, que ha recuperado el récord gracias a ver Spider-Man: No Hay Home 292 veces entre el 16 de diciembre de 2021 y el 15 de marzo de 2022. En la propia página de Guinness World Records podemos repasar cómo lo ha logrado, además del hecho de haberse gastado 3.400 dólares en entradas.

Alanis admite que “se sintió decepcionado” cuando Klein superó su récord, de modo que cuando se estrenó No Way Home se topó con una oportunidad de recuperar la marca. “Si alguien intenta superar mi récord otra vez, mejor que se lo piense dos veces antes de intentarlo”, declara ahora, paralelamente a dedicarle el logro a su abuela Juany, que falleció en 2019 antes de poder ver a Ramiro batir su primer récord con Endgame. “Era mi apoyo número 1 y quería mantener mi récord”. La experiencia de ver No Way Home tantísimas veces ha sido dura, pues el Guinness es muy estricto e impide a los participantes hacer cosas como ir al baño durante la proyección o salirse antes de los créditos (esto último tampoco es un problema en el caso de Marvel).

Además, los aspirantes han de presentar cada entrada de prueba, con un seguimiento que ya durante la experiencia Endgame a Ramiro le pasó factura: 11 de las veces que fue a ver la película de Joe y Anthony Russo fueron consideradas no válidas porque Ramiro había ido al baño durante la proyección. Durante las primeras semanas de No Way Home, el joven atleta llegó a ver la película cinco veces cada día, hasta el punto de generarle dolor de cabeza al mismo tiempo que conseguía memorizar los diálogos y “recitarlo” en la sala. Un pequeño héroe, sin duda, que ha presumido personalmente en Twitter enlazando a Tom Holland, Jon Watts y Sony para que todos cantemos sus alabanzas.

