“Un ejercicio de libertad creativa”: Zack Snyder explica por qué su ‘Liga de la Justicia’ es tan violenta

Hemos dedicado ya todo un artículo a repasar las grandes diferencias entre la Liga de la Justicia que vimos en cines y La Liga de la Justicia de Zack Snyder que HBO España estrenó recientemente. No obstante, en dicho texto se nos pasó algo que evidentemente para el cineasta es muy importante: todo lo relativo a la violencia. El cine de Snyder siempre se ha caracterizado por una prominencia de la sangre, y su Liga de la Justicia vuelve a suscribirlo con una serie de escenas mucho más ásperas y explícitas que las que encontrábamos en la versión terminada por Joss Whedon. Se puede apreciar solo con comparar la primera pelea de Wonder Woman con la vista en la versión anterior.

Aquí, cuando Gal Gadot estampa a un criminal contra la pared deja un visible rastro de sangre tras su cuerpo. Y es algo totalmente premeditado, de lo que Snyder ha hablado gustoso con Variety. El director de Watchmen considera que el aumento de violencia entre versiones constituye un “puro ejercicio de libertad creativa”, amparado por el hecho de que su recepción dentro del streaming no dependía de las calificaciones por edades. Vaya, que el hecho de que La Liga de la Justicia de Zack Snyder tuviera una calificación R no iba a repercutir de ningún modo en su exhibición (como si podría haber hecho en cines), y el director lo ha aprovechado.

“Hagámoslo del mismo modo que si no hubiera calificaciones por edades. No valoremos sugerencias. Hagámoslo del modo que sea más guay. Esa fue la aproximación filosófica”, explicaba Snyder. Y no solo más guay, sino también más realista en torno al planteamiento de la película, que se figura a sus superhéroes como dioses frente a los que los humanos solo pueden suplicar clemencia. “Las consecuencias siempre han sido muy importantes para mí, que sean reales”, prosigue el cineasta. “Sigue siendo algo muy abstracto, ya sabes. Son dioses luchando contra hombres, y eso también es parte de la cuestión. No podemos luchar contra ellos. Los humanos no pueden hacer nada”.

En este momento de la entrevista su mujer Deborah, que ejerce de productora de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, le interrumpió. “Pero, Zack, creo que también parte de la clave es que haya repercusiones reales. A veces las películas más suavizadas, recomendadas para menores de 13 años, parecen un poco más irresponsables en cierto modo porque no hay repercusiones”. Y Zack se mostró de acuerdo: “Si no abordas la violencia real como violencia, para mí, estás rebajando la apuesta a todos los niveles”.

“Si el superhéroe destroza el coche y todo el coche explota, y solo ves al tipo salir de ahí a rastras, dices ‘oh, vale, sigue siendo PG-13’”, concluye el director. “El hecho de no mostrar la sangre es un tecnicismo. La violencia sigue ahí, y quiero una representación real de la violencia. No quiero endulzarla”.