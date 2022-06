Uma Thurman y Henry Golding se unen a Charlize Theron en ‘La vieja guardia 2’

A cada tanto Netflix registra una gran audiencia en los títulos más inesperados, aunque sin duda La vieja guardia pintaba estupendamente sobre el papel. Esta película de acción adaptaba unos cómics de Greg Rucka y Leandro Fernández centrados en un grupo de mercenarios inmortales, y además tenía a Charlize Theron como protagonista. Apenas pasó un mes antes de que La vieja guardia se convirtiera en una de las películas originales más vistas de la historia de Netflix, con 186 millones de horas consumidas que allanaban el camino para una secuela. Netflix la confirmó de inmediato, aunque el pasado verano supimos que Gina Prince-Bythewood, su directora, había abandonado el proyecto.

Victoria Mahoney, reputada directora de segunda unidad que trabajó en Star Wars: El ascenso de Skywalker, fue elegida para sustituirla, y ahora The Hollywood Reporter se hace eco de novedades muy jugosas en el reparto de La vieja guardia 2. Al frente de este va a volver a estar Theron, acompañada de rostros del primer film como Kiki Layne, Matthias Schonaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo y Chiwetel Ejiofor. Pero acaba de engrosarse con los fichajes de Uma Thurman y Henry Golding, que desempeñarán papeles por aclarar en La vieja guardia 2 mientras Rucka vuelve a hacerse cargo del guion, centrándolo en el segundo arco de los cómics que escribiera inicialmente.

Thurman es una actriz que no necesita presentación, aunque en los últimos años y más allá de La casa de Jack de Lars von Trier no parece prodigarse mucho (su trabajo más reciente Stargirl en Hollywood, secuela de Stargirl que está disponible en Disney+). Golding, por su parte, es un actor de trayectoria ascendente según debutara en Crazy Rich Asians y muy poco después reapareciera en Un pequeño favor. Desde entonces le hemos visto en Last Christmas, The Gentlemen y Snake Eyes: El origen, donde desempeñó un rol protagónico y centrado en la acción cuyo entrenamiento seguramente le vendrá bien de cara a La vieja guardia 2.

Netflix aún no ha tanteado fecha de estreno para esta secuela.