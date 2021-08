La secuela de ‘La vieja guardia’ encuentra directora

El año pasado La vieja guardia supuso todo un éxito para Netflix, de modo que la plataforma de streaming no podía dejar pasar la oportunidad de construir una franquicia a partir de ella. Basada en un cómic de Greg Rucka (y contando con el propio Rucka como guionista), el film dirigido por Gina Prince-Bythewood nos ofrecía una intensa historia de acción liderado por unos mercenarios potencialmente inmortales, entre los que destacaba Charlize Theron. Según recoge Deadline, buena parte de estos mercenarios (donde también encontramos a Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari o Chiwetel Ejiofor) estarán de vuelta en la secuela, pero habrá un cambio drástico en el equipo.

Y es que al poco de que La vieja guardia se colocara entre lo más visto de Netflix, Prince-Bythewood puso en duda que volviera para encargarse de la secuela, optando por dedicarse a la producción mientras meses después aceptaba dirigir a Viola Davis en The Woman King. Quedaba entonces por aclarar quién la sustituiría, y ya tenemos un nombre: Victoria Mahoney, que además de rodar capítulos de Anatomía de Grey o Territorio Lovecraft supone la primera mujer negra en haber dirigido una película de Star Wars, luego de desempeñar un rol como directora de segunda unidad en el polémico Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

“He decidido no dirigir la secuela, pero me quedaré como productora. Dejo la franquicia en buenas manos con mi chica Vic Mahoney encargándose del próximo capítulo”, ha declarado Prince-Bythewood, dando la bienvenida a Mahoney a la saga. “Me ha sorprendido el nivel colectivo de talento, habilidad y sabiduría que se ha empleado en la elaboración de La vieja guardia”, asegura Mahoney por su cuenta. “Debo haberla visto más de cien veces y no puedo expresar la verdadera medida de mi emoción por haber sido invitada a este viaje”. El guion de La vieja guardia 2 ya ha sido concluido por el citado Rucka, y se espera que la producción comience entrado 2022.

