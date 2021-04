¿Triunfará #RestoreTheSnyderVerse? Zack Snyder “daría todo su esfuerzo” por ello

Los fans de Zack Snyder consiguieron lo que se proponían. Luego del fiasco que fue Liga de la Justicia en 2017, precipitado por una turbulenta producción, estos seguidores se movilizaron bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, exigiendo que Warner estrenara la película tal y como la había concebido su artífice. Funcionó: La Liga de la Justicia de Zack Snyder vio la luz el mes pasado, y como cabía esperar el fandom no se ha dado por satisfecho. Sus demandas han cambiado y ahora, organizados como #RestoreTheSnyderVerse, quieren que Snyder siga siendo parte fundamental del Universo de DC en el cine.

El cineasta ha inyectado gasolina involuntariamente a esta nueva iniciativa, detallando en los días posteriores al estreno de la película cuál era su plan inicial para las dos secuelas de Liga de la Justicia que nunca vimos. #RestoreTheSnyderVerse ha cobrado fuerza en las redes sociales, y mientras desde la directiva de DC/Warner se hacen los suecos, el propio director no ha dudado en mostrar su apoyo a los seguidores con mucha diplomacia. De hecho, en una reciente entrevista dentro del marco de Justice Con, el cineasta ha llegado a declarar que “daría todo su esfuerzo” por apoyar #RestoreTheSnyderVerse.

“Diré esto. Toda esta campaña muestra una gran veneración por mi trabajo. No tengo ni idea de qué pasará y probablemente no pase nada, pero la veneración a mi trabajo es algo que no voy a rechazar o a decir que no respeto”, declaraba con prudencia. “Daría todo mi esfuerzo por apoyarlo. Si alguien me dice, no importa quién, ‘adoré esto y me gustaría que hicieras más’ no voy a ser la persona que le diga ‘olvídalo’, porque creo que sería grosero”. En sus palabras cabe apreciar cierto escepticismo, y se debe a que es bastante difícil que, esta vez, los fans consigan lo que quieren.

Por muchos tuits que consiga este hashtag, DC quiere seguir cultivando su universo a través de películas de conexión leve, mientras que en lo referente a Snyder ni siquiera está trabajando actualmente con Warner, habiendo colaborado con Netflix para Ejército de los muertos. Film que llega el 21 de mayo (el 14 de mayo a cines seleccionados) y que podría dar pie a una franquicia que tuviera ocupado al director bastante tiempo. Dentro de DC, el estreno más próximo es el de El Escuadrón Suicida este 6 de agosto, mientras que en el horizonte se divisa otra película como The Flash (4 de noviembre de 2022) que teóricamente ayudaría a poner algo de orden en la cronología del universo.