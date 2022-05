Tráiler en exclusiva de 'El perdón', película iraní premiada en la Seminci sobre una mujer que busca justicia ante la ley islámica

Premiados con el Premio a la Mejor Dirección Novel en la Seminci vallisoletana del año pasado, Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha forman una de las más interesantes parejas artísticas del cine iraní actual. El perdón, la película que compitió en la sección oficial de la Berlinale de 2021 y obtuvo una Mención Oficial del Jurado en el festival de Zurich 2021 llegará a los cines españoles el 3 de junio, es su tercera colaboración juntos: la propia Maryam Moghadam, que codirigió con Sanaeeha el documental The Invincible Diplomacy of Mr. Naderi (2017) y protagonizó su largo Risk of Acid Rain (2015) protagoniza esta historia en la que es clave el peso a veces insoportable de la persistencia de la ley islámica en el Irán contemporáneo.

Moghaddam interpreta a Mina, una valiente mujer trabajadora en Teherán, madre coraje de una niña sordomuda, que ve cómo su marido es condenado a muerte por un crimen que no cometió. Un año después de la ejecución, las autoridades judiciales comunican a la viuda que el verdadero asesino ha confesado el crimen y, sin presentar excusas, anuncian una compensación económica para la familia.

Empieza entonces un camino de lucha contra el sistema de esta mujer, que busca justicia, y va a padecer en sus propias carnes todo el peso de la opresión contra las mujeres. Así la película nos conduce a la denuncia de un sistema misógino sostenido por una burocracia absurda. En paralelo, uno de los jueces que dictó la pena de muerte contra el marido de Mina trata de acallar el peso de su conciencia tras hacerse público su error. Contactará con la viuda y tratará de ayudarla sin identificarse, entablando una relación que llena la trama de una interesante carga de profundidad en la que los secretos unen a los protagonistas.

Maryam Moghaddam nació en Teherán. Es actriz, guionista y directora. Se graduó de la Escuela de Artes Escénicas de Gotemburgo, Suecia. Ha trabajado como actriz en varios teatros suecos, incluido Göteborgs Stadsteater. Protagonizó una serie de películas iraníes, incluida La cortina cerrada de Jafar Panahi y Kambuzia Partovi, que se estrenó en el 63 ° Festival Internacional de Cine de Berlín en 2013 y ganó el Oso de Plata.

Behtash Sanaeeha nació en Shiraz. Después de completar su licenciatura en Ingeniería Civil, comenzó a escribir guiones y dirigir cortometrajes, documentales y anuncios comerciales, y escribió y dirigió dos series animadas y una película para televisión. Su primer largometraje de ficción, Risk of Acid Rain (2015), trata sobre las luchas de la clase media iraní y se proyectó en más de treinta festivales internacionales. Behtash luego codirigió un largometraje documental con Maryam Moghaddam, The Invincible Diplomacy of Mr Naderi (2017), sobre un excéntrico hombre iraní que quiere reconciliar a Estados Unidos e Irán. En 2018, fue miembro del jurado del Premio Ingmar Bergman en Suecia.