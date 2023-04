La travesía de Drácula: escalofriante tráiler de 'The Last Voyage of the Demeter'

Drácula es una novela inagotable porque, básicamente, cada uno de sus capítulos ha logrado ser icónico por méritos propios. Desde el encuentro en Transilvania entre Jonathan Harker y Drácula hasta los sufrimientos de Lucy Westenra vampirizada, Bram Stoker escribió tantísimos pasajes memorables que el cine no podría limitarse a adaptarlos de forma lineal. Tenía que haber alguno que pudiera inspirar una película para él solo.

Así lo creen en Universal, que en los años 30 montó una primitiva franquicia de monstruos clásicos para luego reintentarlo en la actualidad con el Dark Universe. Aunque esta saga se haya evaporado, la major quiere sacar partido de estos personajes a través de enfoques diversos, de ahí que paralelamente al estreno de Renfield (este fin de semana en cines) haya publicado el tráiler de The Last Voyage of the Demeter.

Es una tesitura encantadora pues Renfield también es un derivado de Drácula, dándole el protagonismo a su sirviente (ahora interpretado por Nicholas Hoult) lidiando con el ilustre vampiro que ahora encarna Nicolas Cage. En el caso de The Last Voyage of the Demeter hemos de remontarnos al séptimo episodio de la novela de Stoker, cuando un barco llamado Demeter parte de los Cárpatos con destino a Londres.

Lo que su tripulación no sabe es que en la bodega se encuentra el ataúd donde descansa Drácula, dispuesto a sembrar el terror en la capital británica. El pasaje fue adaptado de forma especialmente aterradora en el Nosferatu de Murnau, y ahora focaliza por entero la trama de The Last Voyage of the Demeter. Un proyecto al que le ha costado tomar forma, tras el abandono como directores de Marcus Nispel y Neil Marshall.

Finalmente toma las riendas André Øvredal, firmante del film de culto La autopsia de Jane Doe e Historias de miedo para contar en la oscuridad. En el reparto del film (que se articula como una especie de Alien en alta mar con los navegantes tratando de sobrevivir al vampiro) encontramos en el departamento humano a Corey Hawkins, Liam Cunningham y David Dastmalchian. Mientras que nuestro Javier Botet, acostumbrado a interpretar a criaturas del averno, está al cargo de Drácula.

El tráiler de la película es de lo más intenso, prometiendo una gran dosis de terror que se distancie del tono humorístico de Renfield. Ha fijado su fecha de estreno para el 11 de agosto en cines de EE.UU., y esperemos que esta cita no varíe demasiado en España. Échale un vistazo al avance.

