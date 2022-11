Tráiler de 'The Big 4', la película cañera de acción de Netflix para diciembre nos llega desde Indonesia

El indonesio Timo Tjahjanto puede que sea un desconocido para el gran público, pero ya cuenta con una buena legión de seguidores. Se ha ido ganando a pulso un nombre gracias a películas de terror como Que el diablo te lleve o secuela (y, además, se hará cargo del remake norteamericano de Train to Busan), y también de acción dura y pura, caso de The Night Comes for Us, una de las mejores propuestas del género de lo que llevamos de siglo. Y lo próximo que nos tiene preparado en este terreno es The Big 4 que se estrenará en Netflix.

El cebo, la ruda, el francotirador o el líder, remitiéndonos a las epopeyas de Sergio Leone. Así se nos presentan en el tráiler los principales personajes de la historia. Cuatro asesinos retirados vuelven a la acción cuando sus caminos se cruzan con el de una policía de moral intachable decidida a encontrar a un escurridizo asesino, según avanza la sinopsis oficial, en un filme "peculiar" e "irreverente", de acuerdo también con las mismas etiquetas que la página oficial de la plataforma de streaming adjudica a lo nuevo de Tjahjanto.

Dos horas y cuarto de pura diversión, intriga, explosiones, peleas y golpes para los amantes de la comedia de acción y con Netflix que sigue apostando por el cine del indonesio, pues ya fue la distribuidora de precisamente The Night Comes for Us.

The Big 4 estará disponible en el catálogo de la plataforma a partir del 15 de diciembre, y para ir poniendo a los fans a tono se ha liberado el primer tráiler (disponible también en versión doblada al castellano en la misma página web oficial de Netflix).

