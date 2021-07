Tráiler de ‘La casa Gucci’, la segunda película de Ridley Scott para este otoño

Desde la dupla Todo el dinero del mundo y Alien: Covenant, estrenada en 2017, Ridley Scott no regresaba a las carteleras. Ahora, por injerencias del coronavirus, lo hará nuevamente con dos películas, estrenadas con un breve margen de tiempo. Hace pocos días tuvimos el tráiler de la primera: Duelo final, un drama medieval protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck que se proyectará en el Festival de Venecia previamente a estrenarse el 15 de octubre. Ahora, horas después de que fueran publicados unos pósters dedicados a sus protagonistas, MGM ha lanzado el avance de la segunda, La casa Gucci, que comparte intérprete con la citada Duelo final: el infatigable Adam Driver.

La casa Gucci se basa en una novela de Sara Gay Forden titulada The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed que ha trasladado a la pantalla el guionista debutante Roberto Bentivegna. Tanto libro como película se centran en el asesinato de Maurizio Gucci (Driver) que condujo a la caída del imperio de la moda paralelamente al ingreso en prisión de su viuda Patrizia Reggiani (encarnada por Lady Gaga) luego de haber orquestado el homicidio de su marido al ver cómo la abandonaba por una mujer más joven. Además de Driver y Gaga (en su primer gran papel tras Ha nacido una estrella) en el reparto encontramos a Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek y Jared Leto.

El tráiler es todo lo lujoso y enigmático que cabía esperarse, con un gran diseño de producción ambientado por los acordes del Heart of Glass de Blondie. Pese a no haberse estrenado aún, La casa Gucci ya ha generado polémica, puesto que Patrizia Gucci (nieta del fundador de la compañía Guccio Gucci) ha acusado al equipo de Scott de “robar la identidad de su familia para sacar beneficio”. La casa Gucci se estrena este 26 de noviembre, y es posible que recabe la atención de los Oscar a costa del trabajo de sus intérpretes. Échale un vistazo al avance:

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.