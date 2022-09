Tráiler de 'Hot Take', la película sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

"Nunca subestimes el poder de un telefilme para batir récords de vergüenza ajena": esta máxima, seguramente acuñada en los días de Estrenos TV, viene que ni pintada ante el tráiler de Hot Take: The Depp/Heard Trial. Una película de la plataforma Tubi que recrea, como su título indica, el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard.

Mark Hapka y Megan Davis, dos fogueados profesionales de la TV movie salchichera, interpretan a los miembros de la estelar pareja en una cinta que se estrenará en EE UU el 30 de septiembre, cuatro meses después de que el proceso terminase con un veredicto favorable para Depp.

La actriz Melissa Marty interpreta a Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp, mientras que Mary Craig da vida a Elaine Bredehoft, la letrada que defendió en la causa de su ex. El que no está presente en carne y hueso, pero sí en espíritu, es James Franco, quien no llegó a declarar en el juicio... pero se lleva una mención airada por parte de un Depp poseído por los celos.

Por lo que vemos en el tráiler, Hot Take: The Depp/Heard Trial ofrecerá una puesta en escenas espartana, interpretaciones sobreactuadas hasta la caricatura y una banda sonora empeñada en hacernos creer que presenciamos un conflicto épico en lugar de un turbio enfrentamiento entre dos celebrities. Solo cabe preguntarse si, en un producto de su catadura, ese coqueteo con el bochorno es una virtud o un defecto.

