Tráiler de 'City of Lies', el regreso de Johnny Depp a la gran pantalla'

Han tenido que pasar tres años para que City of lies vuelva a tener fecha de estreno. El filme de 2018 de Brad Furman (Infiltrado) estaba guardado en un cajón después de que se quedara sin distribución debido a las polémicas constantes que estaban afectando la carrera de Johnny Depp, protagonista de la película. Ahora, por fin podemos ver el tráiler del filme, que anuncia también su lanzamiento en Estados Unidos.

City of lies se ambienta en la historia real del asesinato a tiros de The Notorious B.I.G., considerado como uno de los mejores raperos de la historia. Depp interpreta en la película a Russell Poole, un detective de Los Ángeles quien estuvo presente en a la escena del crimen a las puertas de una fiesta de premios, una mañana del 9 de marzo de 1997.

Dos décadas después, este continúa investigando el caso sin resolver, en el que podría haber más involucrados de lo que creía. Para ello contará con la ayuda del periodista Jack Jackson, interpretado por el actor Forest Whitaker (El último rey de Escocia).

Se trata así del regreso de Depp al cine, quien en los últimos años ha visto limitadas sus apariciones en la pantalla debido a sus litigios con su ex mujer, acusado de presunto maltrato.

El tráiler de City of lies fue lanzado con motivo del 24 aniversario de la muerte del rapero y unos días antes del lanzamiento en Netflix del documental Biggie: I Got a Story to Tell. El filme llegará a Estados Unidos el próximo 19 de marzo en las salas de cine y el 9 de abril directamente a las plataformas. Por el momento se desconoce si la película tendrá distribución en la cartelera española.