Johnny Depp podría estar negociando futuros proyectos con Netflix

Son horas muy bajas para la que fuera una de las estrellas más cotizadas y populares no hace tantos años. Después de perder el juicio por libelo contra el grupo propietario del tabloide The Sun, por un artículo en el que se tildaba de "monstruo", "golpeador de mujeres" y "misógino" relativo al caso contra su ex, Amber Heard, y después de haber aceptado la invitación de Warner Bros. para que abandonara Animales fantásticos y dónde encontrarlos 3, Johnny Depp necesita volver a retomar su carrera como actor por razones artísticas y sobre todo económicas derivadas de sus actuales problemas legales.

Esperar que le lleguen papeles para superproducciones no parece que vaya a ser fácil, al menos de forma inmediata. Por ello, y a través de We Got This Covered, se rumorea que el actor podría intentar encontrar en Netflix su posible tabla de salvación.

La plataforma de streaming ha llegado a financiar proyectos atrevidos, como los 190 millones de dólares que costó El irlandés de Scorsese (y cuando ninguna productora estaba dispuesta a poner tanto dinero sobre la mesa), y otras estrellas de antaño como Eddie Murphy (con Yo soy Dolemite o con Superdetective en Hollywood 4 en camino) han visto relanzar su carrera gracias a la ventana digital de Netlix.

También tiene cerca de 190 millones de suscriptores en todo el mundo y la pandemia, y los confinamientos, no han hecho más que incrementar su presencia en los hogares y dispositivos móviles. Por ello el gigante del streaming se encuentra en una situación que le permite adoptar apuestas arriesgadas.

Sin duda sería un destino ideal para asegurarse próximos proyectos, y más teniendo en cuenta que seguramente Disney también debe estar planteándose la conveniencia de volver a ficharle de cara a futuras entregas de Piratas del Caribe para encarnar a su personaje más famoso, el Capitán Jack Sparrow. Secuelas en las que, en principio, ya había decidido que Sparrow no aparecería y seguir adelante con la franquicia con otros personajes. Pero, precisamente, las necesidades económicas de Depp le podrían llevar también a solicitar su regreso a la famosa saga.