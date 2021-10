Tráiler de ‘Black Phone’: el director de ‘Sinister’ vuelve al terror por todo lo alto

“La película más aterradora que he producido nunca”; así ha definido Jason Blum el nuevo trabajo de Scott Derrickson, realizador especializado en el terror que por otra parte ya es asiduo a consideraciones tan lapidarias como esta. Al fin y al cabo, no hace tanto que un estudio más o menos científico erigió a Sinister, su título más conocido, como la película más terrorífica de todos los tiempos, aunque Derrickson ya ha querido probar su valía en otros campos más allá del género. Es por ello que dirigió Doctor Strange, pero como no se entendió con Marvel a la hora de afrontar la secuela (Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará dirigida finalmente por Sam Raimi), Derrickson ha vuelto adonde más cómodo se siente en compañía de su guionista C. Robert Cargill.

El título de esta nueva película es Black Phone, y se basa en un relato de Joe Hill que narra la historia de un mago callejero llamado Gabber y el niño al que secuestra, Finney Shaw. Dicho niño acaba confinado en un sótano, y de pronto se ve en la posibilidad de escapar gracias a la ayuda fantasmal de las antiguas víctimas del secuestrador. Para su traslado al cine, Gabber ha sido interpretado por Ethan Hawke, y en el avance que acaba de publicar Universal destaca tanto por la entregada labor del intérprete como por las horripilantes máscaras que utiliza, creación de Tom Savini. La ambientación y el argumento, por otro lado, recuerdan bastante a It de Stephen King (padre de Joe Hill, precisamente), y apuntalan una propuesta que parece infartante ya solo desde el tráiler.

Blumhouse produce Black Phone, y acaba de fijar su fecha de estreno en España para el próximo 28 de enero, llegando una semana más tarde (el 4 de febrero) a EE.UU. Puedes ver el tráiler sobre estas líneas, y echarle un ojo al póster oficial.

Póster de 'Black Phone' Universal Pictures

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.