Jason Blum asegura haber producido “la película más aterradora de su carrera” (y es lo nuevo de Scott Derrickson)

El año pasado unos cuantos amantes del género pusieron en pie el Science of Scare Project, con el objetivo de resolvernos la noche de Halloween al determinar cuál era la película más terrorífica de todos los tiempos. Con un enfoque bastante científico (dentro de lo que cabe), la elegida fue Sinister de Scott Derrickson, y el propio director no dudó en presumir de ello en las redes sociales. Suponía un honor más en la consolidación de este film de 2012 como clásico moderno, pero el cineasta (que entonces acababa de abandonar el rodaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a favor de Sam Raimi) se ha propuesto superarse con su nuevo trabajo, que adapta un relato de Joe Hill.

Se trata de The Black Phone, para la cual Derrickson ha vuelto a aliarse con Blumhouse. Había bastantes expectativas con este proyecto: las mismas que acaban de saltar por los aires gracias a una animada conferencia que ha tenido lugar recientemente en la CinemaCon. En este evento se han proyectado varios minutos en exclusiva de The Black Phone, precedidos de un vídeo donde aparecía Jason Blum, líder de Blumhouse, vendiendo las bondades del film de un modo muy impactante. Y es que Blum asegura que The Black Phone es “la película más aterradora en la que ha trabajado”. Lo cual, teniendo en cuenta que también produjo Sinister con Derrickson, es decir mucho.

No es la primera vez que el productor se viene tan arriba con el film, pues en una entrevista anterior contaba: “Scott cree que es su mejor película. Soy un gran fan de su trabajo, realmente me gustan todas sus películas y me encantó Sinister, pero sin duda esta es una de sus mejores películas. Quizá lo mejor que ha hecho”. Desde luego The Black Phone tiene mimbres suficientes para conducir a esta impresión, pues Derrickson ha vuelto a contar para ella con el guionista de Sinister, C. Robert Cargill, además de reunirse con el protagonista de la misma, Ethan Hawke.

Pero sobre todo está, claro, el argumento de la película. El relato de Hill cuenta cómo un niño se despierta en un sótano descubriendo que le han secuestrado, y encuentra a su lado un teléfono con el que puede comunicarse con las anteriores víctimas de su captor (que interpreta Hawke): las mismas que intentarán ayudarle a escapar. La adaptación de Derrickson ha cambiado un par de detalles (sobre todo en lo referente al secuestrador, pues Hawke no tiene sobrepeso y lleva una máscara espeluznante), pero por lo demás apunta a ser lo suficientemente fiel como para mantener la inquietud del respetable.

The Black Phone tiene previsto su estreno para el 28 de enero de 2022 (en EE.UU. al menos), y es posible que muy pronto tengamos el primer tráiler.

