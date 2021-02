Aún no era uno de los jóvenes actores de moda gracias sobre todo a su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel como Spider-Man. En España sí que le conocíamos algo más, fue el chico protagonista de la taquillera Lo imposible (2012) de Juan Antonio Bayona, su debut a los 14 años. De manera que las pruebas y castings, especialmente los que buscaban nuevos rostros, formaban parte de su menú principal para intentar obtener algún trabajo como actor.

Uno de ellos fue el que organizó J.J. Abrams y Lucasfilm para la esperadísima nueva trilogía de Star Wars que se iniciaría con El despertar de la fuerza, estrenada en 2015. En una entrevista para Backstage, aprovechando la promoción de su inminente nueva película, Cherry, el ahora cotizado y solicitadísimo actor rememora cómo fue la cosa. Divertida, pero no especialmente bien. Y es que Holland es así.

"Ya había leído antes las líneas equivocadas en la audición equivocada. Recuerdo mi audición para Star Wars, había como cuatro o cinco, y creo que era para el papel que finalmente hizo John Boyega. Recuerdo esa escena con esa chica, y que Dios la bendiga, caracterizada como una especie de dron. Así que hice cosas como, por ejemplo, decir "¡Debemos volver a la nave!". Y ella me respondía, "Bleep, bloop bloop, bleep bloop".Simplemente no podía dejar de reírme. Lo encontraba tan divertido. Y también me sentí realmente mal, porque ella realmente solo intentaba ser convincente como androide o dron o lo que quisieran que fuera. Sí, obviamente no conseguí terminar. No fue mi mejor momento".

El rol, como sabemos, finalmente fue a parar a manos de otro británico, John Boyega, y que al parecer ya había impresionado a J.J. Abrams por su interpretación en Attack the Block. Aunque por las palabras del mismo Holland, tan simpático como despistado, tampoco podemos fiarnos de si el de Finn era el papel para el que había realizado la prueba. Además, cabe recordar que Boyega no acabó precisamente satisfecho de su personaje en la reciente trilogía galáctica, asegurando que "su raza condicionó toda la experiencia", para ser inclusiva y políticamente correcta, pero sin saber realmente qué hacer con su personaje.

Tom Holland empezaría su camino hacia el estrellato con Capitán América: A Civil War (2016) y se consolidó con Spider-Man: Homecoming (2017). Respecto a próxima película, Cherry dirigida por los hermanos Russo, interpreta un personaje muy alejado del UCM, el de un veterano de guerra de tan solo 23 años y traumatizado, adicto a los opiáceos y ladrón de bancos. La película tiene previsto estrenarse el 12 de marzo en Apple+.

Volviendo a esas audiciones, de cuando aún no era famoso, Holland explicó que también fue descartado para Los criminales de noviembre (de 2017 y que acabó protagonizando Ansel Elgort), pero piensa que de todo se aprende y el haber sido rechazado para el papel de Finn o el que obtuvo Elgort también le ha permitido "llegar a ser mejor actor".

Cabe recordar que precisamente con Daisy Ridley, Rey en Star Wars, ha coincidido protagonizando la propuesta de ciencia-ficción y aventuras Caos: El inicio también de próximo estreno (el 5 de marzo en Estados Unidos). Y, por otra parte, su inclusión en alguna película del universo de Star Wars de cara a un futuro, quizá no tan lejano, no está ni mucho menos descartada.