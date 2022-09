Tom Hanks dice que solo ha hecho cuatro buenas películas en toda su carrera

Tras 42 años haciendo películas (debutó en Sabe que estás sola, 1980) y casi 100 títulos en su currículum, Tom Hanks tiene una perspectiva tirando a serena del negocio del cine. Sin ir más lejos, el actor considera que su filmografía incluye nada menos que cuatro títulos aceptables.

"Nadie sabe cómo se hace una película, pero todo el mundo piensa que lo sabe", señala el actor de Forrest Gump, Big y tantas otras en una entrevista con People (vía Variety). "He hecho una tonelada de películas (cuatro de las cuales son bastante buenas, creo) y aún así me sigue pasmando cómo se crean. Desde el parpadeo de una idea hasta la imagen que parpadea en la pantalla, todo el proceso es un milagro".

"Hacer cine es un trabajo muy duro durante un periodo muy largo de tiempo, compuesto por muchos momentos de alegría salteados con otros tantos momentos de odio a uno mismo", prosigue un Hanks ya completamente en modo zen. Y concluye: "Es el mejor trabajo del mundo, y el trabajo más confuso que conozco".

En 2021, Hanks había elegido las tres películas favoritas de su carrera, así que nos alegra ver cómo la lista ha ganado una nueva integrante. Por otra parte, más que a elementos cinematográficos, la selección de Hanks dependía más de factores como haber podido pasarse el rodaje jugando al béisbol (Ellas dan el golpe), visitar las Fiji con su familia (Náufrago) o, sencillamente, que el proyecto le hiciera gracia (El atlas de las nubes).

Ahora mismo, tras haber dejado con la mosca detrás de la oreja a los cineastas que han contado con él (incluyendo Steven Spielberg y Robert Zemeckis), Hanks prepara la publicación de su primera novela, The Making of Another Major Picture Masterpiece, que llegará a las librerías en 2023. El libro tratará sobre el rodaje de una película de superhéroes "colosal, multimillonaria y llena de estrellas": tal vez haya cierto ánimo satírico ahí...

