Tom Cruise desvela que la escena más icónica de 'Misión imposible' casi no se hizo por su dificultad

El 20 de mayo, la primera Misión imposible cumplió 25 años de su estreno en EE UU. Aquella primera misión de Tom Cruise como Ethan Hunt, dirigida por Brian De Palma, consistía, para quienes ya no lo recuerde, en evitar la venta de un disco robado con información clasificada de vital importancia.

Desde entonces, las aventuras de Hunt no han hecho sino recrudecerse y las escenas de acción, realizadas por el propio Cruise, se han vuelto más y más espectaculares. Sin embargo, una de las tomas más recordadas de la saga pertenece precisamente a esa primera Misión imposible y estuvo a punto de no rodarse debido a su dificultad, como ha revelado ahora Tom Cruise.

La escena en cuestión es aquella en la que Ethan debe colarse en una cámara acorazada. El espía, boca abajo y sujeto por unos cables, debía penetrar la cámara acorazada más segura de la CIA, para así acceder al ordenador que había dentro. Te refrescamos la memoria:

Esta secuencia estuvo cerca de desaparecer del montaje porque Cruise no paraba de caerse durante el rodaje de las primeras tomas y Brian De Palma quería continuar con otras escenas, tal y como ha desvelado el actor en una entrevista concedida con motivo del 25 aniversario del filme.

Tal y como explica el actor, "recuerdo que nos estábamos quedando sin tiempo, yo descendía hasta el suelo y no paraba de golpearme la cara". Para poder rodar la escena, se le ocurrió como solución rápida meterse unas monedas en el zapato para encontrar el equilibrio. "Me metí las monedas y me colgué del cable para ver si estaba nivelado. Tenía que hacerlo", ha contado: "Brian me dijo: Una más y la corto'. Y le dije: 'Puedo hacerlo".

Aunque en pantalla pueda no parecer una escena tan complicada comparándola con otras realizadas para esta saga, Cruise asegura que bajar con el cable y no tocar el suelo, manteniendo su posición en todo momento, requería mucho esfuerzo físico y estiramiento.

"Estaba aguantando, aguantando, aguantando, y estaba sudando, estaba sudando, y él seguía rodando", narra el actor, que pronto se dio cuenta de que, a partir de determinado momento, De Palma lo estaba poniendo a prueba para comprobar cuánto podía seguir así. "Le oí fuera de cámara, tiene una risa muy distintiva", ha recordado el actor: "Puedo escucharlo empezar a aullar y decir: 'Vale, corten".

Han pasado 25 años del estreno de Misión imposible, pero la franquicia sigue igual de viva. Por algo el actor ha rememorado esta anécdota de la película que lo empezó todo desde el set de Misión: Imposible 7, la última producción de la saga, escrita y dirigida por Christopher McQuarrie. Mission: Impossible 7 se estrenará el 27 de mayo del año que viene, mientras que la octava parte tiene previsto llegar a cines el 7 de junio de 2023.