“Todo un mundo llora por él”: el emotivo homenaje de Xavier Dolan a Gaspard Ulliel en los César 2022

Anoche la sala de conciertos Olimpia, en París, cobijó la 47 edición de los Premios César. Los Oscar del cine francés consideraron el trabajo de Leos Carax en Annette como la Mejor dirección, mientras que otorgaron el premio a Mejor película a Las ilusiones perdidas, adaptación de la novela clásica de Honoré de Balzac que dirigía Xavier Giannoli. Dentro del reparto de este lujoso film de época, que se llevó siete premios, encontrábamos a nada menos que Xavier Dolan, reputado cineasta canadiense en cuyo currículum destacan Mommy, Laurence Anyways o Matthias & Maxime. En cierto punto de la gala, Dolan subió al escenario, pero no lo hizo para recoger un premio.

En 2016 Dolan estrenó Solo el fin del mundo, que durante la correspondiente gala de los César le dio el premio a Mejor actor a su protagonista, Gaspard Ulliel. Este intérprete de 37 años (rostro de Saint Laurent, Hannibal: El origen del mal o Largo domingo de noviazgo) conmocionó al mundo con un accidente de esquí que causó su muerte el pasado enero, de modo que su antiguo compañero de trabajo ha querido rendirle homenaje frente al cine francés. Dolan ha leído una carta dirigida a la madre de Ulliel, y se ha hecho el silencio mientras recitaba su contenido y honraba la memoria de un actor que se fue demasiado pronto. Fue el momento más emotivo de la noche.

“He querido rendir homenaje a mi amigo, a nuestro amigo Gaspard, y he querido hacerlo en forma de carta”, comenzó el director de Los amores imaginarios. La misiva comenzaba así: “Madame, le escribo esta carta sin conocerla bien”, y esta es su traducción abreviada: “Fuera, tras la ventana de la habitación en el bosque donde me he refugiado, la nieve gira en el aire. Se confunde con la luz del sol, y el viento la golpea hasta convertirla en nieve suelta. Grandes coníferas se alzan ante mí, cubiertas de un pesado lecho blanco. El invierno se calma, de repente, luego de un comienzo brutal. Sabía que viniendo aquí, buscando el aislamiento, iba a empezar a pensar y escribir sobre Gaspard”.

“Y salvo para un artículo, o una entrevista o un premio, créanme que no tenía intención de hacerlo”, replicó. “El día de su muerte busqué su compañía volviendo a ver varias de sus películas, entre ellas Largo domingo de noviazgo… tal vez decidí intencionadamente que esta película confirmaría cosas que nos negamos a ver, que yo todavía me niego esta noche, por ejemplo, a ver. A creer. Pero no he venido aquí a hablar de la carrera de Gaspard Ulliel. Podría dar una lista de brillantes hazañas y proezas, de paseos entre las estrellas de la Riviera, de la industria. ¿Pero qué efecto podrían tener estas cosas en la herida abierta de su partida?”.

“No pude evitar pensar que él habría odiado este tipo de elegía. Habría percibido una falta de elegancia en esta glorificación. Y él era muy elegante… su talento lo seguimos teniendo y eso, nadie nos lo puede quitar. Es el privilegio de ser famoso y actor de luz su poder de recurrir al arte para desvanecernos en la eternidad mientras que algunos permanecen desconocidos o se vuelven rápidamente evanescentes. Es todo un mundo el que lloró por Gaspard, es todo un mundo el que aún le llora”. Puedes ver el vídeo bajo estas líneas.

Merci Xavier Dolan pour cet hommage à Gaspard Ulliel 🤍 #César2022 pic.twitter.com/XxsK3FFlaW — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2022

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.