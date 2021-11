Toda una autoridad: Las cinco películas favoritas de John Carpenter para ver en Halloween

Estos días muchos espectadores han optado bien por escoger disfraz bien por diseñar primorosamente un menú para Halloween: esto es, una lista de películas que ver durante la noche más terrorífica del año. Por ello han saltado a los medios las películas favoritas de algunos directores para pasar una noche así, asesorando con su cinefilia a quienes quieran pasar un Halloween a la altura de ese nombre. Sin embargo, entre estos directores pocos tienen la autoridad de un John Carpenter. Más allá de sus múltiples y celebradas incursiones en el género, Carpenter es el autor de La noche de Halloween de 1978, y por tanto de una saga tan longeva como fundamental para la iconografía de esta festividad. Sin ir más lejos, recientemente se estrenó Halloween Kills, enésima expansión de la marca.

Con motivo de estas fechas Le Cinema Club (pequeña plataforma de streaming que estrena una película a la semana de forma gratuita) ha compartido la lista de títulos de terror predilectos de Carpenter, diseñada para pasar estos días con las esperables dosis de inquietud. Dicha lista no es que sea particularmente original, pero sí ilustra el gusto tan sobrio como clásico del director de La cosa. Las películas que la componen son las siguientes: Frankenstein, dirigida por James Whale en 1931. La momia, dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Peter Cushing en 1959. El exorcista, dirigida por William Friedkin en 1973. La matanza de Texas dirigida por Tobe Hooper en 1977. Y por último Suspiria, dirigida por Dario Argento en 1977.

La admiración que Carpenter profesa por El exorcista no era ningún secreto, por lo demás. El cineasta en su momento ya habló de la capacidad del film de Friedkin para seguir impactando con los años, constituyéndose como un clásico inagotable. “Todo el mundo sabe lo que da miedo en esa película. Es el diablo. La primera vez que la vi, pensé que para ser realmente eficaz necesitaba que creyeras en un poder superior”, reflexionó. “Pero con el tiempo he llegado a apreciarla simplemente por lo que es. La volví a ver hace poco y me sorprendió su intensidad. Lo que se hizo entonces, con esa niña, rompió un montón de tabúes. Dios mío, es muy buena”.

Precisamente una continuación de El exorcista, articulada en torno a tres nuevas películas, es el siguiente proyecto de David Gordon Green luego de que concluya la saga de Halloween con Halloween Ends, que estrena en octubre del año que viene. Jamie Lee Curtis, protagonista fundamental de la saga, dijo recientemente que le encantaría participar en El exorcista de Green, reservándose el papel de demonio para cambiar de registro.

