9 veces en las que Timothée Chalamet nos enamoró cantando y bailando

Hijo de una exbailarina de Broadway, Nicole Flender, la pasión por el baile y la actuación le corre por le venas desde bien pequeño al actor francoestadounidense Timothée Chalamet. En su adolescencia, el actor tomó lecciones de piano, canto y danza, demostrando su talento en las redes sociales y en los musicales en los que participó. Un amor hacia el arte que del que nos ha hecho partícipes en su nuevo y exitoso filme Wonka, cuya presencia en la cartelera coincide con su 28 cumpleaños.

La nueva adaptación del personaje al que ya dieron vida Gene Wilder y Johnny Depp nos presenta a Chalamet bailando y entonando melodías tan célebres como la de Pure Imagination. Una gran oportunidad para hacer un repaso a otros instantes en los que el intérprete ya compartió sus dotes musicales, tanto delante como detrás de las cámaras, y que explican por qué siempre fue la opción idónea para interpretar este papel.

El pasado de Timothée Chalamet como rapero

En 2008, Chalamet buscaba la popularidad a través del rap y el hip hop. Un jovencísimo e irreconocible actor (con gorra azul en el vídeo) nos ofrecía entonces un atisbo de lo que estaba por llegar. Así exploraba su carrera incipiente como Timmy Tim, su alter ego en la escuela de artes escénicas LaGuardia en Nueva York. Un personaje ficticio con el confesaba su obsesión por la música de 50 Cent, Kid Cudi o Cardi B.

En otros vídeos compartidos por un Chalamet durante su adolescenecia veíamos cómo interpretaba Roman's Revenge de Nicki Minaj o Party Rock Anthem de LMFAO. De esta forma, el actor hollywoodiense mostraba su faceta más divertida y juguetona, provocando que muchos ya pusieran el foco en él.

Entre los vídeos virales de Chalamet encontramos uno en el que el actor intentaba demostrar que las matemáticas también pueden ser divertidas a base de rap. "Hagamos un problema. Veamos la posibilidad de que me veas en la televisión. 1000 trillones por ciento. Soy una maravilla estadística. Una joya estadística", señalaba de manera jocosa, riéndose de sí mismo.

Los mejores bailes y canciones de Chalamet en el cine

Tal es el amor de Chalamet por la interpretación y la danza que aunaría ambos en su lanzamiento a su estrellato internacional en Call me by your name. El filme de Luca Guadgnino nos presentó a Chalamet bailando junto al malogrado Armie Hammer y la francesa Esther Garrel. Un bailecito en la Italia más romántica de los años 80, donde compartia pasos imposibles bajo el acompañamiento de la canción Love My Way, de The Psychedelic Furs.

El francoestadounidense volvía a mostrar sus habilidades para el baile y el canto en sus siguientes proyectos cinematográficos, como en la versión de Mujercitas de Greta Gerwig (Barbie). La actriz Saoirse Ronan y él se lucían en la recreación de uno de los instantes más memorables de la historia nacida en el libro de Louisa May Alcott. Una secuencia en la que a una avergonzada Meg (Ronan) se le quemaba el vestido por sentarse demasiado cerca de una chimenea, por lo que su vecino Laurie (Chalamet) le servía de amigo y cómplice al bailar con ella.

En 2019, Chalamet participaba en otro recordando momento musical al interpretar la melodía de Everything Happens to Me. Esta canción popularizada por Frank Sinatra nos mostraba a Chalamet tras en piano en en el filme Día de lluvia en Nueva York, la comedia romántica de Woody Allen que coprotagonizó junto a Selena Gómez y Elle Fanning.

Chalamet también baila en la alfombra roja

Tampoco resulta muy complicado encontrar instantes anecdóticos de Chalamet en la alfombra roja o los programas de televisión en los que ha participado, donde este se dejaba llevar por el ritmo de la música. Uno de estos momentos nos lo regalaba en la premiere de Dune, que próximamente contará en una segunda entrega, donde bailaba junto a Zendaya. Y no es la única vez que ambos se movían juntos, puesto que ambos movía las caderas también en eventos como el cumpleaños de Darnell Appling, quien fuera asistente de la actriz de Euphoria.

En otras ocasiones, Chalamet también se atrevía a rapear por Cardi B junto a su madre en los SAG Awards de 2018 o cantaba una versión en francés de su canción favorita, Sad People (de Kid Cuki). El actor de moda que, sin duda, continuará demostrando su lado más divertido y bailarín en con Wonka y Dune 2.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.