Final explicado de 'The Marvels': qué ocurre con las Chicas Maravilla

The Marvels es la película 33 del Universo de Marvel. Que se dice pronto. En algún punto la franquicia tenía que experimentar cierta fatiga, y esta ha venido precipitada a lo largo de 2023 con todo un cúmulo de percances (empezando por los problemas con la justicia de Jonathan Majors, afincado en la Saga del Multiverso como teórico enemigo final, y terminando con el despilfarro en streaming de Invasión secreta) del que a esta suerte de secuela de Capitana Marvel le va a tocar pagar el pato.

Pero no adelantemos acontecimientos. Las previsiones en taquilla son tirando a malas y la crítica no ha simpatizado mucho con la propuesta que dirige Nia DaCosta, pero el caso es que The Marvels sigue queriendo allanar el camino para el díptico Vengadores que concluirá algún día la Fase 6, así que como es de esperar su final tiene ramificaciones muy jugosas hacia un futuro por definir. Procedentes de Bruja Escarlata y Visión y Ms. Marvel, Maria Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Khan (Iman Vellani) acompañan en esta ocasión a Carol Danvers (Brie Larson), teniendo que enfrentarse a una amenaza personificada por Zawe Ashton que podría anticipar algo mucho más peligroso. Entremos en materia.

Final explicado de 'The Marvels'

Las Chicas Maravilla unen sus destinos un poco a la fuerza: como sus poderes son similares, la trama de The Marvels comienza cuando estos se entrelazan y provocan que, cada vez que son usados, los tres personajes intercambien su lugar entre sí. Al principio es muy caótico (sobre todo porque las tres se encuentran en puntos muy separados del universo), pero a medida que transcurre el metraje aprenden a dominar esta eventualidad para trabajar en equipo, y presentar batalla contra Dar-Benn. La Kree renegada que encarna Ashton.

¿Qué quiere Dar-Benn? Pues hacerse con el brazalete que canaliza los poderes de Kamala, y que esta consiguió en Ms. Marvel. Dar-Benn tiene la pareja, y sabe que si posee ambos recibirá un poder capaz de poner en jaque nuestro universo y unos cuantos más. Durante la película las Marvels (ayudadas por el Nick Fury de Samuel L. Jackson) intentan mantener el brazalete a buen recaudo, pero finalmente Dar-Benn se lo arrebata y se propone succionar la energía del sol. Mala idea.

Más que nada porque cuando lo hace el cuerpo de Dar-Benn se sobrecarga de energía y es destruido, abriendo al unísono una brecha en el cosmos que conecta con otra dimensión. Monica sabe que si esta brecha se expande será el fin de su realidad tal y como la conocen, y fragua un plan: su cuerpo absorberá la energía de Carol y Kamala, y la redirigirá hacia la brecha para cerrarla. El plan, sin embargo, exige que Monica atraviese la brecha y la cierre desde dentro, con lo que termina desapareciendo.

Monica es dada por muerta (en la escena poscréditos sabremos su verdadero destino), así que apesadumbradas Carol y Kamala regresan a la Tierra. Una vez en nuestro planeta, Kamala y su familia ayudan a Carol a mudarse a Luisiana, a la antigua casa de Monica y su madre: la mejor amiga de Carol, Maria Rambeau (Lashana Lynch), fallecida hace tiempo. Carol y Kamala comparten un momento íntimo en la avioneta de Maria, deseando ambas que Monica vuelva algún día y las Marvels se reagrupen.

Entonces Kamala tiene una idea, y así es como los últimos minutos de The Marvels conducen a lo que, en otra película, podría haber sido su escena poscréditos. Pero en esta no. Antes de la secuencia de créditos como tal, vemos cómo Kamala se reúne con una vieja conocida para tratar de emular a Nick Fury con aquella iniciativa Vengadores que lo empezó todo. Esto es, que Kamala quiere formar un equipo (¿los Jóvenes Vengadores, quizá?) así que acude al encuentro de Kate Bishop. Esto es, la nueva Ojo de Halcón que colaboró en su día con Clint Barton (Jeremy Renner) y que tiene el rostro de Hailee Steinfeld.

Con la torpeza que le caracteriza, Kamala le propone unirse a un equipo que ella misma está reclutando. Dice que ha oído que Ant-Man tiene una hija: sabemos que es Cassie Lang (interpretada por Kathryn Newton en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía), y que seguramente esté por la labor. Así que la nueva formación de Vengadores empieza a materializarse, y con esta perspectiva cierra The Marvels: no podemos descartar que a continuación Kamala quiera reunirse con Shang-Chi (Simu Liu), Yelena Belova (Florence Pugh) o incluso Peter Parker (Tom Holland).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.