¿'The Batman' con Adam West en vez de Pattinson?: así sería la película con los personajes de la serie de los 60

The Batman se ha convertido en un éxito de taquilla y recientemente en la plataforma de HBO Max, ganándose el reconocimiento de muchos fans del personaje. Pero reconozcámoslo, el Batman de Matt Reeves interpretado por Robert Pattinson peca en más de un momento de ser, como lo diríamos, demasiado intenso. Es por ello que a alguien se le ha ocurrido una brillante idea para dar un giro divertido al personaje y de paso rendir homenaje al primer actor en dar vida al murciélago.

El look emo, la música de Nirvana, el Batmóvil punk... todo ello es reemplazado en un original tráiler por los elementos que caracterizaban a Batman, la serie original de los 60 con Adam West. A través de un montaje prodigioso, este edit imagina la película de Matt Reeves no solo con el Batman original, sino también con los villanos de la serie, desde el Pingüino a Enigma. ¡Esta hasta el Batmóvil original!

Como cabría esperar, este montaje cambia por completo el tono de la película, que pasa de ser oscura e intensa a graciosa y alocada, como era la serie del 66'. Además, ha mantenido el detalle de los sonidos e ilustraciones propias del cómic y la serie. Los golpes de Pattinson no eran malos, pero nada comparado con un buen POW!

Este original montaje ha corrido a cargo de los animadores de The Corridor Crew, que se habían propuesto hacer algo nunca antes visto. No solo lo han conseguido, sino que además el resultado resulta tan logrado que bien podría haber salido de un estudio de Hollywood. ¿A quién no le gustaría ver este The Batman con Adam West?

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.