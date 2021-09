Thandiwe Newton rechazó este papel en una película de superhéroes

Son cada vez menos las estrellas de Hollywood que no se han dejado ver en alguna película o serie de superhéroes, el género que ha conquistado las salas (y los salones de las casas) en la última década. Thandiwe Newton ha participado en títulos tan notables como Entrevista con el vampiro, Misión: Imposible 2 o Westworld, pero, de momento, no se ha pasado por las producciones de capas y mallas que copan la agenda.

La actriz, que se encuentra en plena promoción de Reminiscencia, ha desvelado ahora en una entrevista para LAD Bible que le ofrecieron un papel en una película de superhéroes, pero no le apetecía ser una madre cuyo principal arco argumental consiste en morir. Tal y como ha contado, el rol que le ofrecieron era el de "la madre de alguien que simplemente muere": "Pensé: 'No'. Era más por el papel, ¿sabes lo que quiero decir?".

Así, la actriz no rechazó el proyecto por tratarse de una película de superhéroes sino por el personaje que le ofrecían. Es más, asegura que está impresionada por la calidad artística de muchos filmes del género que se han hecho recientemente: "El ejemplo perfecto es Taika Waititi, lo que hizo en Thor: Ragnarok. Me encanta que los actores que salen también quieren subir el listón, y por supuesto lo hacen, si no sería aburrido".

"Como género, me aburren, esas grandes franquicias, y soy bastante cínica al respecto, porque solo se trata de dinero. Es este monstruo del dinero que simplemente sigue adelante para sumar más dinero, ¿no?", afirma Newton, pero puntualiza que las cosas han cambiado: "Ahora siento que hay una demanda por parte de la audiencia, la gente que está involucrada en estas películas, y sobre todo el mundo, que hay una mejor sustancia alrededor de estas cosas de superhéroes".

Actriz galáctica

Aunque la actriz aún no se ha pasado por Marvel ni DC, sí que ha viajado por la galaxia muy, muy lejana en Han Solo: Una historia de Star Wars. Newton hizo historia en 2018 como la primera mujer negra en tener un papel protagonista en una película de Star Wars, pero no está del todo satisfecha con la muerte de su personaje, Val.

Hace una semana, la intérprete aseguraba que dicho fallecimiento, que ocurría durante una explosión tras detonar una bomba que destrozaba un puente, no estaba escrito en el guion original. "Me sentí decepcionada con Star Wars cuando mi personaje murió. Y, en realidad, en el guion no moría. Eso pasó durante el rodaje. Y sobre todo tuvo que ver con el tiempo que teníamos para hacer las escenas", desvelaba la actriz.

Aunque Lucasfilm y Disney optaran por este final tan trágico para su papel en el spin-off galáctico, la Casa del Ratón siempre está a tiempo de compensar a la intérprete con algún personaje interesante en su prolífico MCU. Confiamos en que Kevin Feige esté tomando nota en estos momentos.

