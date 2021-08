Thandiwe Newton, indignada con la muerte de su personaje en 'Han Solo': "No matas a la primera mujer negra en tener un papel real en 'Star Wars"

Han Solo: Una historia de Star Wars parecía estar predestinada al triunfo: un spin-off de una de las sagas más fructíferas de la gran pantalla, centrado en la juventud del protagonista más carismático y con Chris Miller y Phil Lord haciendo de las suyas en la galaxia muy, muy lejana.

Sin embargo, todo acabó como el rosario de la aurora: con un rodaje lleno de imprevistos, el dúo de directores abandonando el proyecto y Ron Howard haciendo lo que podía para salvar el legado de su amiguísimo George Lucas.

Thandiwe Newton, que daba vida a Val en la superproducción, ha hablado ahora de otro aspecto del filme que no le hizo ninguna gracia: la muerte de su personaje, miembro del equipo de Beckett (Woody Harrelson). Recordemos que la actriz había hecho historia en 2018 como la primera mujer negra en tener un papel protagonista en una película de Star Wars.

En Han Solo, el personaje moría en una explosión tras detonar una bomba que destrozaba un puente. Sin embargo, en una entrevista para Inverse, Newton ha asegurado ahora que la muerte de Val no estaba escrita en el guion original. "Me sentí decepcionada con Star Wars cuando mi personaje murió. Y, en realidad, en el guion no moría. Eso pasó durante el rodaje. Y sobre todo tuvo que ver con el tiempo que teníamos para hacer las escenas", ha contado la actriz.

"Es más fácil matarme que hacer que me caiga dentro del vacío del espacio para que pueda volver en algún momento", ha añadido, dando a entender cómo desaprovecharon a su personaje. Por lo que dice Newton, en el guion original Val conseguía escapar de la explosión y su destino resultaba incierto: "Así era originalmente: hay una explosión, ella cae y no sabes a dónde ha ido. Podría haber vuelto en algún momento. Pero cuando llegamos a rodar, por lo que yo supe, la secuencia era demasiado enorme para realizarla, así que simplemente me hicieron estallar".

La actriz reconoce que le pareció que los responsables habían metido la pata al tomar esa decisión: "Recuerdo pensar en aquel momento: 'Esto es un gran, gran error'. No por mí, no porque quisiera volver. No matas a la primera mujer negra en tener un papel real en las películas Star Wars. ¿Estás de broma?".

Aunque la película no terminó de convencer del todo al fandom warsie, algunos personajes sí que consiguieron destacar en ella; por ejemplo, el Lando Calrissian de Donald Glover. El personaje tendrá ahora serie propia en Disney+, proyecto que está desarrollando Justin Simien (Querida gente blanca). ¿Quién interpretará a Lando? ¿Billy Dee Williams? ¿Glover? ¿Ambos? Nosotros nos morimos de ganas por verle lucir capas una vez más.

