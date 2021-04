Stephen Graham y Andrea Riseborough se unen al musical de ‘Matilda’

Difícilmente podríamos haber pedido una mejor adaptación de Matilda que aquélla que dirigió Danny DeVito en 1996 y protagonizó Mara Wilson, pero la novela de Roald Dahl es un clásico de tal hondura que evidentemente ahí no iban a acabar las explotaciones. En 2010, así las cosas, Matilda The Musical fue representada en los escenarios de Broadway y West End: esta nueva versión de la historia incluía canciones a cargo de Tim Minchin y además de obtener un gran éxito de público ganó varios premios Olivier y Tony, provocando el inmediato interés de la industria audiovisual. Once años después, la nueva película de Matilda es un hecho, y viene desarrollada por Netflix y TriStar.

En semanas anteriores supimos el nombre de algunos de los miembros del reparto: Emma Thompson sería la señorita Trunchbull, Lashana Lynch la señorita Honey y la debutante Alisha Weir encarnaría a Matilda. Ahora, The Hollywood Reporter revela que ya hay actores para los padres de Matilda, los repulsivos señor y señora Wormwood que encarnaron el propio Danny DeVito y Rhea Perlman en 1996. Estos serán Stephen Graham (actor secundario de currículum espectacular, con This is England, Boardwalk Empire o El irlandés figurando en él) y Andrea Riseborough (quien apareció recientemente en Possessor, la última sensación del Festival de Sitges).

La película también ha fichado a la humorista Sindhu Vee como la bibliotecaria que alienta el hábito lector de Matilda, la señora Phelps, de modo que el reparto ya estaría prácticamente cerrado y listo para rodar. Matilda mantendrá su carácter musical con las canciones de Minchin y será también escrita y dirigida por Dennis Kelly y Mathew Warchus respectivamente, los mismos que escribieron y dirigieron la obra para las tablas. El film se incorporará directamente al catálogo de Netflix en todos los países salvo Reino Unido, donde TriStar le dará un estreno convencional en salas. La película aún no tiene fecha de estreno.