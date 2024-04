'Star Wars': La película de James Mangold sobre los orígenes de la Fuerza ficha al mejor guionista de 'Andor'

Indiana Jones y el dial del destino le salió algo rana a Disney. El año pasado tuvo una recaudación de taquilla muy pobre que bien podría haber sentenciado la saga del arqueólogo, pero al parecer no ha tenido por qué afectar al prestigio de quien Lucasfilm eligió para dirigir sucediendo a Steven Spielberg. Hablamos de James Mangold, que sigue vinculado al estudio a través de Searchlight Pictures gracias a la película que rueda ahora mismo sobre Bob Dylan: A Complete Unknown, donde Timothée Chalamet interpreta al cantautor estadounidense durante sus primeros años en el folk, antes de electrificar su guitarra.

Según termine A Complete Unknown la colaboración de Mangold con Disney seguirá adelante, pues también tiene apalabrada una próxima película de Star Wars. A estas alturas hay que coger con pinzas cualquier proyecto vinculado a la saga galáctica (a menos que vaya a Disney+, no suelen prosperar), pero el film que dirige y escribe Mangold parece bastante sólido. Se trata de una historia ambientada 25.000 años antes de cualquier línea temporal manejada en la franquicia, puesto que quiere rastrear los orígenes de la Fuerza y de la Orden Jedi.

El título provisional es Dawn of the Jedi (El amanecer de los Jedi) y es una de las tres películas con las que Lucasfilm ansía volver a los cines tras El ascenso de Skywalker: las otras son The Mandalorian & Grogu (estreno 22 de mayo de 2026) y un film sin título que recuperaría a Daisy Ridley como Rey y dirige Sharmeen Obaid-Chinoy. Ciñéndonos a El amanecer de los Jedi, Hollywood Reporter se hace eco de un prometedor fichaje: Beau Willimon, que coescribiría la película con Mangold.

Willimon ha sido guionista en House of Cards y en Los idus de marzo, thriller político con George Clooney y Ryan Gosling. Es un dramaturgo muy reputado, que además ya ha participado anteriormente en el universo de Star Wars… y por todo lo alto: estuvo involucrado en la primera temporada de Andor. La cual, para más señas, es la serie más unánimemente aclamada de Star Wars, y por si fuera poco resulta que fue Willimon quien guionizó uno de sus capítulos más memorables.

Fue Una salida, centrado en la huida de una prisión imperial, y recordado tanto por su suspense como por el trágico destino del personaje de Andy Serkis. Un currículum inmejorable de cara a participar en El amanecer de los Jedi, y lograr que la película pase a tener una pinta estupenda aun sin haber fichado a intérprete alguno.

De El amanecer de los Jedi Mangold ha dicho: “Cuando empecé a hablar con Kathleen Kennedy sobre hacer una de estas películas, lo que se me ocurrió fue pensar qué tipo de género quería cultivar dentro de Star Wars quería hacer. Y pensé en una epopeya bíblica, como Los diez mandamientos, sobre el nacimiento de la Fuerza. De dónde vino la Fuerza, cuándo la descubrimos, cuándo aprendimos a usarla”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.