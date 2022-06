‘Star Wars’: Colin Trevorrow habla sobre las reacciones al guion descartado del Episodio IX

Las similitudes entre las trilogías de Jurassic World y las secuelas de Star Wars son bastante llamativas. Ambas tienen vinculación con Colin Trevorrow (que acaba de estrenar Jurassic World: Dominion), ambas dieron comienzo en 2015, y ambas han alternado dos directores: uno en la entrega inicial y la última, y otro en el ecuador. Trevorrow ha dirigido Jurassic World y Dominion del mismo modo que J.J. Abrams ha dirigido El despertar de la Fuerza y El ascenso de Skywalker (con Rian Johnson y J.A. Bayona de por medio, respectivamente), pero el último caso es algo más delicado porque Abrams llegó a sustituir al mismo Trevorrow, que fruto de sus diferencias creativas con Disney había tenido que abandonar.

Es fácil recordarlo ahora que Dominion llega a los cines, pero sobre todo porque El ascenso de Skywalker ha sido una experiencia traumática para el fandom de Star Wars… y Trevorrow ha pasado a simbolizar lo que aquel Episodio IX podría haber sido. ¿Por qué? Porque luego de que El ascenso de Skywalker se estrenara supimos de la existencia de un guion descartado titulado Duel of the Fates (sí, como el icónico tema compuesto por John Williams para La amenaza fantasma) y lo lógico era pensar que se trataba del que había escrito Trevorrow con su colaborador habitual Derek Connolly, y que no había querido Disney. Dicho guion era, casi consuetudinariamente, mucho mejor que El ascenso de Skywalker.

Ahora bien, Trevorrow dijo en primer lugar que no tenía nada que ver con ese trabajo, para más tarde asegurar alegremente que unos concept arts filtrados de la susodicha Duel of the Fates sí que pertenecían a su proyecto. El director de Seguridad no garantizada ha optado por mostrarse ambiguo con respecto a la autoría de Duel of the Fates, y esta es la actitud que ha mantenido durante una reciente entrevista en The Hollywood Reporter. El periodista Brian Davids le ha preguntado por la exultante reacción al guion filtrado, dando por supuesto que Trevorrow era su autor, y este no ha querido contradecirle para, en su lugar, entregar una respuesta que puede servir para virtualmente cualquier cosa.

“Si algún director te dice que no le importa lo que piensa el público (o la gente que ve películas y escribe sobre ellas para ganarse la vida), no creo que esté siendo honesto consigo mismo”. A la pregunta de si le agradó ver la reacción fan, Trevorrow dice “absolutamente”. “Hago estas películas para el público, pero también para gente que piensa en el cine todo el tiempo y ve las películas como yo. Hacer algo que es bien recibido te anima y te asegura que no solo había una razón por la que empezaste a hacer esto en primer lugar, sino que tu síndrome del impostor es solo parcialmente real y no eres un completo fraude”. Luego cambia de tema, para centrarse en el corto Battle at Big Rock.

Esta pieza, dirigida por Trevorrow, prologaba Dominion, y suponía su regreso a la saga tras El reino perdido de Bayona. “Battle at Big Rock, el cortometraje que hicimos, fue recibido de una forma que me hizo sentir muy, muy bien porque sentí que había demostrado lo que más me gusta de Parque Jurásico, su esencia. Me encantó la reacción, fue lo que me hizo avanzar”. Duel of the Fates no vuelve a mencionarse en la entrevista.

