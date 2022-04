Spielberg recomendó a Michael Bay que dejara de hacer películas de ‘Transformers’: “Es que eran divertidas de rodar”

No solo es que Transformers sea una saga basada en juguetes, es que en sí misma ha sido un juguete para su impulsor, Michael Bay. Podíamos inferirlo ante la cantidad de películas que este dirigió en torno al eterno conflicto de Autobots y Decepticons. Bay solo se distanció en la quinta entrega, Transformers: El último caballero, y desde entonces la franquicia que conducen Paramount y Hasbro no ha perdido energía. Luego de estrenarse un spin-off titulado Bumblebee con críticas estupendas, la major planea nuevas películas para los próximos años, destacando en el calendario Transformers: Rise of the Beasts. Dirige Steven Caple Jr. y protagoniza Anthony Ramos con vistas a inaugurar una nueva trilogía, y tiene previsto su estreno para el 19 de julio de 2024.

Entretanto, Bay asume que quizá hizo demasiadas películas de roboces, pero los 4.800 millones de dólares recaudados en todo el mundo y lo mucho que disfrutó haciéndolas le convencen de que, pese a todo, fue una buena idea. Hoy el creador del Bayhem presenta Ambulance: Plan de huida (estreno en España para este 13 de abril), y la promoción le ha llevado a Unilad UK, donde ha recordado que según concluyó Transformers: El lado oscuro de la luna Steven Spielberg, productor ejecutivo de la franquicia, le sugirió que dejara de hacer esas películas. “Hice demasiadas. Steven Spielberg me dijo ‘para después de la tercera’ y le dije que pararía”, cuenta Bay con una sinceridad encantadora.

“El estudio me rogó que hiciese una cuarta, y también recaudó mil millones. Y después les dije que no haría más. Y suplicaron otra vez. Debería haber parado, pero eran divertidas de rodar”. Es tan sencillo como eso. Transformers suponía una coartada perfecta para que Bay pudiera hacer explotar todas las cosas que quisiera, y seguro que echa de menos en cierta medida estar a los mandos. Por otra parte, Bay también ha señalado que no todo fue disfrute en los primeros compases de la saga, pues la Transformers inaugural presentaba unos rompedores efectos visuales que nadie estaba muy seguro de cómo quedarían en pantalla. Según estos, toda la chatarra que compone a Autobots y Decepticons debía ser tremendamente realista.

“Era tecnología que no sabíamos si funcionaría, y después resultó ser muy exitosa”, revela Bay. “Esos efectos digitales marcaron un nuevo rumbo. Fue una experiencia divertida. Hizo más de 700 millones, eso son muchas entradas y muchos espectadores viéndola”. Él disfrutó, nosotros disfrutamos, todos disfrutaron. Ahora solo queda hacer lo propio con Ambulance y seguir queriendo mucho a Bay.

