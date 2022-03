“Son una mierda”: Michael Bay critica los efectos digitales… de su propia película

El Bayhem implica un entusiasmo inagotable, una preocupación por que todo parezca real en pantalla, y en general un desprecio velado a los efectos digitales. Es decir, no es que Michael Bay reniegue de esta técnica (en películas como Armageddon o la saga Transformers es fundamental), pero este cineasta siempre que puede deja claro que su mayor prioridad es crear en los rodajes las situaciones más monstruosas y arriesgadas posibles. De ahí que no sorprenda del todo las duras palabras que le ha dirigido a Ambulance: Plan de huida. Porque, aunque la haya dirigido él, no se ha quedado demasiado satisfecho con cómo luce el CGI. Quizá le hubieran gustado explosiones más reales.

Bay ha sido entrevistado por la cadena europea Les Cinémas Pathé Gaumont, y ha invocado con sus palabras aquella ocasión reciente en la que negaba que Spectre tuviera la explosión más grande de la historia del cine (ese título le corresponde a Pearl Harbor, asegura). “Todas esas explosiones y los coches que vuelan, todo eso es real”, cuenta sobre Ambulance, que protagonizan Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González. Pero Bay revela que hay ciertos elementos de la película que no se rigen por esa realidad. “Parece muy peligroso, y podría serlo si no sabes qué demonios estás haciendo. La mayor parte son cosas reales”. Es entonces cuando atenta contra su propia película.

“Hay muy pocas tomas de pantalla azul en la película. No hay mucho CGI. Algunos de los efectos CGI son una mierda en esta película. Hay un par de tomas con las que no me he quedado contento, ¿vale?”. La sinceridad de Bay le honra, pero también son cuestionables los términos en los que se ha dirigido a los artistas de este departamento en su película. David F. Sandberg, director de ¡Shazam! y su próxima secuela (prevista para este 16 de diciembre), ha retuiteado la publicación que se hacía eco de las palabras de Bay con un emoji de rostro suspicaz, a juicio de los usuarios para expresar su desagrado por que los técnicos de CGI hayan recibido ese trato.

Parece, aún así, que la controversia no ha ido más allá de quedarse en anécdota simpática. Ambulance es la siguiente película de Bay luego de su experiencia en Netflix con 6 en la sombra, y en España se estrena este 13 de abril.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.