'Spider-Man: No Way Home' ya es el estreno más taquillero de la pandemia

Ni las restricciones a causa de ómicron, la variante de la Covid, ha impedido que Spider-Man: No Way Home se haya convertido en la tercera película que más rápidamente supera la barrera de los mil millones de recaudación en los cines de todo el mundo. Las otras dos serían Vengadores: Endgame de 2019 y Star Wars: El despertar de la fuerza de 2015. Pero el título honorífico que muy difícilmente otra propuesta le arrebatará es la del largometraje de mayor recaudación de la era pandémica. En apenas doce días ha ingresado 1.054 millones a nivel global, según los datos que recogen Box Office Mojo y Variety.

En concreto, y por lo que respecta a este 2021, por detrás de esta tercera entrega de Spider-Man con Tom Holland se situarían dos producciones chinas, The Battle at Lake Changjin con 902,5 millones de dólares y Hi, Mom con 822, y que prácticamente se han bastado con lo recaudado en los cines chinos para amasar semejantes cifras.

Cuarta se colocaría el último Bond protagonizado por Daniel Craig. Sin tiempo para morir lleva amasados 774 millones, superando ligeramente los 726,2 de Fast & Furious 9.

Y si nos centramos en el mercado norteamericano. Spider-Man: No Way Home es de momento, porque aún le queda recorrido comercial, la decimonovena película más taquillera allí de un ranking encabezado por los 936,6 millones de dólares de El despertar de la fuerza y los 858,3 de Endgame.

