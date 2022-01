'Spider-Man: No Way Home': Así iba a ser el tierno guiño a Stan Lee que no se llegó a rodar

“Es la peor idea que he oído en mi vida”. En 1962, Stan Lee, imparable tras el éxito de Los Cuatro Fantásticos, presentó al editor de Marvel, Martin Goodman, su última creación: un jovenzuelo llamado Spider-Man. “La gente odia a las arañas y los adolescentes solo pueden ser ayudantes de los héroes”, insistía Goodman. Lee, lejos de amedrentarse, desechó los dibujos del Spidey musculoso de su amigo Jack Kirby y optó por los del joven con traje de ojos saltones que diseñó Steve Ditko.

60 años después, Peter Parker, héroe insignia de la Casa de las Ideas en los tebeos y uno de los personajes más trasladados a la pantalla, es sinónimo de éxito. Basta con echar un vistazo al clamoroso recibimiento de Spider-Man: No Way Home, la reunión arácnida definitiva, en cines. Tras ver compartir aventura a los 'Spidey' de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland gracias al multiverso, es casi inevitable preguntarse qué le habría parecido esta reunión al padre del personaje.

También podríamos imaginar cómo habría sido su cameo en la película dada la afición del creador a pasarse por todas las producciones marvelitas a su alcance, protagonizando a menudo momentos memorables y muy recordados. En el guion de Spider-Man: No Way Home que Sony acaba de publicar como parte de su campaña para los Oscar (vía Screen Rant), podemos leer ahora que los guionistas había pensando inicialmente en añadir una escena en homenaje a Stan Lee.

Al parecer, se trata de una de las secuencias finales del filme, en la que Peter visita a una MJ (Zendaya) desmemoriada en la cafetería en la que trabaja. En el filme, el protagonista observa a la joven y espera su turno mientras esta atiende a un cliente normal. Sin embargo, el libreto desvela que, originalmente, ese cliente iba a ser una persona "parecida a Stan Lee". Desafortunadamente, la escena nunca se llegó a rodar en esos términos.

Sea como fuere, la propia película no deja de ser un homenaje al legado de Stan Lee, no solo porque reúne a las diferentes versiones cinematográficas de su mayor creación sino también porque abre las puertas a un ambicioso multiverso que seguro habría emocionado al escritor. Además, por suerte tenemos un sinfín de cameos memorables del artista que podemos repasar en caso de echarlo de menos en No Way Home.

