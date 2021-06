Solo cuatro directoras competirán en Cannes 2021.

Mientras los grandes premios de Hollywood experimentan terremotos de todo tipo, el regreso de Cannes 2021 ha tenido lugar, según la costumbre del festival, a la antigua. O, si se prefiere, "à l'ancienne". Algo que se ha hecho notar tanto en la lectura de los filmes seleccionados (lenta y reposada, en vez de un ametrallamiento de nombres)… y en la presencia femenina en dicha selección.

Julia Ducournau (Titane), Mia Hansen-Løve (Bergman Island), Catherine Corsini (La fracture) e Ildikó Enyedi (The Story of My Wife) son las únicas cineastas que han entrado en la Sección Oficial del festival, y que, por tanto, competirán por la Palma de Oro este verano. Dado que dicha sección abarca un total de 23 filmes, las películas firmadas por mujeres suponen una cuota testimonial.

Frente a esto, puede decirse que las directoras participantes son, o bien autoras consagradas (Hansen-Løve) o bien nuevos valores en camino a las alturas (hay ganas de ver con qué nos sale Ducournau tras Crudo, ¿que no?).

Los defensores de Cannes también alegarán que el resto de secciones del festival también incluyen a directoras en una proporción mucho mayor. Para empezar, la muy influyente Una Cierta Mirada incluye a Tatiana Huezo (Noche de fuego), Hafsia Herzi (Bonne Mére), Gessica Geneus (Freda) y Laura Wandel (Un monde). A las que hay que añadir los nombres de las participantes en Cannes Premiere, Andrea Arnold y Eva Husson.

Pero la cuestión sigue siendo la que es. Mientras los Oscar, por ejemplo, convierten en causa célebre su inclusión de directoras como la premiada Chloe Zhao (Nomadland), Cannes sigue manteniendo su apariencia de club masculino.

No sirve de nada que Thierry Frémaux haya declarado el compromiso del festival con la igualdad de género en una entrevista con IndieWire (1 de junio). Ni tampoco que justifique la ausencia de mujeres cineastas señalando la falta de presencia femenina en la industria.

"Aún queda mucho que hacer: en muchos países, la presencia de directoras no es lo bastante fuerte", comentaba el delegado general del festival en esta charla. Pero también prometía que el cine francés traería consigo una mejora de la situación. "Espero que la Sección Oficial pueda dar testimonio de eso", concluía.

Irónicamente, esta profecía de Frémaux sí se ha cumplido… de aquella manera: la lista definitiva de la Sección Oficial incluye una mayoría de cineastas francesas (Ducournau, Hansen-Løve y Corsini, con la húngara Enyedi como única excepción).

Por lo demás, no parece que las cosas vayan a cambiar mucho: Jane Campion (El piano, 1993) sigue siendo la única directora que ha ganado una Palma de Oro en toda la historia de Cannes. Este año, compitiendo contra titanes del cine de autor como Léos Carax, Wes Anderson, Apitchapong Weerasethakul o Jacques Audiard, no es probable que ninguna de las cineastas de la competición le quite ese triste título a la neozelandesa.

El jurado que preside Spike Lee podría darnos una sorpresa, por supuesto. Y no cabe menospreciar las razones estructurales a las que apunta Frémaux para esta falta de paridad de género. Pero pensemos en esto: a diferencia de los Oscar (que limitan su caladero a la industria de EE UU), Cannes tiene toda la cinematografía de la Tierra para elegir a sus aspirantes.

¿De verdad no hay mujeres suficientes en el cine de todo el mundo, y con el talento suficiente, como para darle algo más de diversidad a la competición? Esa es una pregunta a la que solo la dirección del certamen puede responder. Lamentemos, eso sí, que aquí no vaya a haber ninguna Natalie Portman para señalar aquello de "Aquí están los nominados, (casi) todos ellos hombres".