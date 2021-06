Cannes 2021: Todas las películas que veremos en el festival

Pierre Lescure, presidente del festival, y Thierry Frémaux, delegado general del mismo, han anunciado hoy (en medio de discursos diríase que inacabables) cuáles serán las películas de la Selección Oficial de Cannes 2021. Es decir, las cintas que marcarán el regreso del certamen de cine más importante del mundo tras su suspensión forzosa en 2020.

Con Spike Lee como presidente del jurado, Cannes 2021 se abrirá el 6 de julio con la proyección de Annette, la película musical de Léos Carax y el dúo de pop de vanguardia Sparks. Asimismo, la programación del festival incluirá películas que (como Benedetta, de Paul Verhoeven, y La crónica francesa, de Wes Anderson) deberían haberse proyectado en la edición del año pasado, y que este año participarán en concurso.

Asimismo, la selección de este año incluye nuevas obras de autores tan importantes como Apitchapon Weerasethakul, el iraní Asghar Farhadi, Mia Hansen-Løve y Jacques Audiard, entre muchos otros.

A continuación, las películas seleccionadas para Cannes 2021.

En competición

Annette (Léos Carax)

A Hero (Asghar Farhadi)

Tout s'est bien passé (François Ozon)

Tre piani (Nanni Moretti)

Titane (Julia Ducournau)

La crónica francesa (Wes Anderson)

Red Rocket (Sean Baker)

Petrov's Flu (Kirill Serebrennikov)

Par un demi clair matin (Bruno Dumont)

Nitram (Justin Kurzel)

Memoria (Apichatpong Weerasethakul)

Lingui (Mahamat-Saleh Haroun)

Les Olympiades (Jacques Audiard)

Les intranquilles (Joachim Lafosse)

La fracture (Catherine Corsini)

Julie (Joachim Trier)

Hytti Nro 6 (Juho Kuosmanen)

Haut et Fort (Nabil Ayouch)

Benedetta (Paul Verhoeven)

Ha'Berech (Nadav Lapid)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

Bergman Island (Mia Hansen-Løve)

The Story of My Wife (Ildikó Enyedi)

Flag Day (Sean Penn)

Sección 'Una cierta mirada'

Los inocentes (Eskil Vogt)

After Yang (Kogonada)

Commitment Hassan (Hasan Semih Kaplanoglu)

Lamb (Valdimar Jóhansson)

Noche de fuego (Tatiana Huezo)

Bonne Mère (Hafsia Herzi)

Delo (House Arrest) (Alexey German Jr.)

Blue Bayou (Justin Chon)

Moneyboys (C.B Yi)

Freda (Gessica Geneus)

Un monde (Laura Wandel)

Sección 'Cannes Premiére'

Evolution (Kornél Mundruczo)

Tromperie (Deception) (Arnaud Desplechin)

Cow (Andrea Arnold)

Cette Musique ne joue pour personne (Samuel Benchetrit)

Mothering Sunday (Eva Husson)

Serre-moi fort (Mathieu Amalric)

In Front of Your Face (Hong Sang-Soo)

Fuera de concurso

De son vivant (Emmanuelle Bercot)

Emergency Declaration (Han Jae-Rim)

Stillwater (Tom McCarthy)

The Velvet Underground (Todd Haynes)

Aline, the Voice of Love (Valerie Lemercier)

Babi Yar. Context (Sergei Loznitsa)

Bac Nord (Cédric Jimenez)

Sesiones especiales

H6 (Yé Yé)

Black Notebooks (Shlomi Elkabetz)

O marinheiro das montanhas (Karim Anouz)

JFK Revisited: Through the Looking Glass (Oliver Stone)

Jane par Charlotte (Charlotte Gainsbourg)

Proyecciones de medianoche

Oranges sanguines (Jean-Christophe Meurisse)