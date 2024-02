La sorprendente técnica respiratoria con la que se prepararon los actores de 'La sociedad de la nieve': "Estás drogándote con oxígeno"

La sociedad de la nieve ha arrasado con todo desde que arrancara entre críticas positivas y ovación su andadura por los festivales de Venecia y San Sebastián en verano de 2023. La ambiciosa producción de J. A. Bayona, basada en el libro de Pablo Vierci, recoge los 72 días de terror que vivieron en la nieve los supervivientes del vuelo 571, que se estrenó en los Andes en 1972.

La película de Netflix, que podría llevarse el Oscar a mejor película internacional el próximo 10 de marzo después de su triunfal paso por los Premios Goya, ha lanzado a la fama mundial a su joven elenco. Sobre todo, al actor uruguayo Enzo Vogrincic, que da vida al protagonista Numa Turcatti.

Vogrincic ha visitado el podcast La Pija y la Quinqui, donde ha desvelado una curiosa técnica respiratoria con la que el reparto de La sociedad de la nieve se preparó para el rodaje.

La respiración holotrópica en 'La sociedad de la nieve'

Este fin de semana, el podcast de Mariang Maturana y Carlos Peguer ha lanzado el programa en el que han contado con Enzo Vogrincic, uno de los actores del momento. Durante la charla, el uruguayo ha hablado sobre su reciente salto a la fama y el rodaje de La sociedad de la nieve, recordando una técnica respiratoria a la que se sometió para meterse en la piel de Numa.

Se trata de la respiración holotrópica, un ejercicio para entrar en estados alterados de conciencia sin necesidad de sustancias, valiéndose solamente de la hiperventilación, acompañada de otros elementos como la música o el trabajo corporal.

Tal y como ha explicado Vogrincic, "nos trajeron a una persona desde Bali, que se dedica a eso, y tuvimos dos sesiones de 40-50 minutos, acostados, hiperventilando". Al parecer, la guía les explicó que este ejercicio permite revisar emociones pasadas que no has podido procesar y que se acumular en distintos lugares del cuerpo.

"En un momento, dejas de sentir todo el cuerpo; dejas de sentir las manos, los dedos", ha rememorado de la experiencia: "Y, a mí me pasó, dejas de sentir contacto con el piso y no sientes el peso de tu cuerpo, estás en un estado como flotante". Para el actor, participar en estas sesiones fue "alucinante", aunque ha recalcado que no es recomendable hacerlas solo porque "necesitas una guía, necesitas que alguien te traiga".

Vogrincic también ha desvelado lo que sintió durante las sesiones: "En un momento, empiezo a reír profundamente, carcajadas en voz alta, y de la carcajada paso a la angustia, a un llanto muy profundo, que hace mucho no lloraba así, y pasaba de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra".

Pese a lo angustiosa que puede parecer la experiencia, el intérprete de Numa ha asegurado que es un ejercicio terapéutico que te deja "en un estado liviano" y, si bien hubo compañeros que no entraron en ese trance profundo, a él lo dejó con ganas de más.

"Hablando sin saber, yo siento que debe haber algo de llenarte de tanto oxígeno el cuerpo y la sangre que eso empieza a circular por todo y te genera como droga, pero estás drogándote con oxígeno, estás metiendo más oxígeno del que necesitas", ha añadido.

¿Y por qué se sometió el equipo a estas sesiones para preparar La sociedad de la nieve? Vogrincic ha explicado que el objetivo era entrar en estados alterados de conciencia para conectar con los personajes: "Ellos en la montaña estaban en un estado incomprensible y como método de búsqueda para encontrar algo diferente funcionó".

