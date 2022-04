Silvia Gambino: los mejores momentos de la actriz, una "eterna secundaria" que se ganó el cariño de la gente

La reciente muerte de Silvia Gambino ha sorprendido a todos, ya que su cáncer no se había hecho público. Pese a no gozar de la gran fama de otras compañeras de su generación, la de Silvia Gambino ha sido toda una carrera de fondo, en la que no han faltado cine, teatro, televisión... ¡e incluso doblaje de dibujos animados!

Esta actriz de origen italiano se ganó el cariño del público gracias a sus intervenciones en Noche de fiesta, el programa de variedades al más puro estilo revista que produjo José Luis Moreno para RTVE entre 1999 y 2004, gracias a su papel de Rosita en Matrimoniadas, la sección con más éxito del espacio que emitía La 1 cada sábado noche.

Pero la carrera de Silvia Gambino ha sido mucho más: esta intérprete nacida en Palermo empezó a trabajar como vedette con solo 17 años, y tuvo su primera oportunidad televisiva en 1979, en el programa Sumarísimo de TVE, gracias a Valerio Lazarov. Entonces, y pese a su juventud, Gambino llevaba ya más de una decena de obras de teatro a sus espaldas... Su última aparición en televisión tuvo lugar en el año 2016, como invitada en Pasapalabra.

Repasamos los mejores momentos (y los más curiosos) de la carrera de Silvia Gambino:

‘Matrimoniadas’ (1999-2004)

Con Santiago Urrialde en la primera temporada y Alfredo Cernuda en las tres siguientes, Silvia dio vida a Rosita, el personaje más famoso de su carrera ¡y con el que más años convivió!

Durante las dos últimas entregas de este espectáculo de variedades, Gambino compaginó dos roles similares: el de Rosita en televisión y el de Marina en teatro, en la obra Matrimoniadas: hasta que la muerte nos separe, surgido de este exitoso sketch. Más tarde, participó en Antena 3 La sopa boba y en Telecinco Escenas de matrimonio, series que mantenían el mismo formato que el Matrimoniadas original.

‘La revista’ (1995-1996)

Silvia Gambino ha sido una de las últimas vedettes de nuestra televisión. La revista fue uno de los géneros de comedia musical que más hondo caló en nuestro país desde los años 70, y grandes cómicas de la historia de nuestro cine como Marisol Ayuso, Florinda Chico, Lina Morgan o Mary Santpere empezaron como vedettes.

La italiana siempre tuvo presente sus orígenes artísticos y, en los 90, era habitual verla interpretando en televisión este tipo de espectáculos.

¡Hizo sus pinitos como monologuista!

En Noche de fiesta y los programas producidos por José Luis Moreno que sucedieron a este famoso espacio, como Noche sensacional, Siempre estrellas, Sábado sensacional o La alfombra roja Palace, Silvia no solo intervenía con sus sketches sobre “matrimoniadas”, ¡también se atrevía con el stand-up comedy!

Un rostro fijo en ‘Telepasión’

Otro de los programas insignia de la tele patria en los años 90 y principos de los ‘00 fueron las galas Telepasión. La mayoría de ellas estaban producidas por, cómo no, José Luis Moreno, y contaban con Silvia para números musicales de diversa índole. En 2002 pudimos verla junto a Miki Nadal haciendo una versión algo sui generis del famoso Something Stupid de Frank Sinatra y su hija Nancy.

‘¡Quiero actuar!’, un corto muy especial para ella

En el año 2015, Silvia se embarcaba en el cortometraje ¡Quiero actuar!, de Octavio Lasheras. Esta fue su primera y única vez en este formato cinematográfico, y tanto se involucró que incluso animó a la gente a que participase en un crowdfunding para financiar la producción. ¿Su reclamo? Que estaba basado en hechos reales.

Bellas y bestias’ (2018), su última obra de teatro

En 2018 fue la última vez que se subió a un escenario, y fue con la comedia negra Bellas y bestias, una obra producida por Jorge Javier Vázquez con quien, además, Silvia entabló una gran amistad. Gambino daba vida a Alicia, una actriz que se encontraba arruinada y sumida en el olvido y que organiza una gran fiesta para celebrar su supuesta vuelta al trabajo.

“Habrá gente que la mire con recelo, pero lo que hace Silvia Gambino en Bellas y bestias es digno de verse”, dijo entonces el presentador de Sálvame.

Fue la extravagante Marquesa en ‘El Ekipo Ja’

Aunque el cine no fue su medio favorito, sí que se atrevió con papeles en el género en el que mejor se movía: la comedia. Así, Silvia participó en cintas como Torrente 3, Todos al suelo, Truhanes o El Ekipo Ja, la secuela de ¡Ja me maaten...! junto a Juan Muñoz, de Cruz y Raya, José Carabias y Arévalo.

Así fue su disparatada presentación en esta película:

‘Bob Esponja’, su proyecto más original

Su peculiar voz nasal sirvió a Silvia Gambino para dar vida a uno de los personajes más queridos por los niños: se trata de Perla, una “tiburona” a la que esta actriz puso voz en un total de 50 episodios.

Este trabajo fue muy especial para ella porque, además, colaboró con Alberto Closas Jr., su exmarido, de quien se había separado en 2003 pero siguió teniendo muy buena relación hasta el final de su vida. De hecho, ha sido el propio Alberto (que en la serie de animación presta su voz a Calamardo), el encargado de comunicar su triste fallecimiento.

