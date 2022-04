Muere la actriz Silvia Gambino ('Escenas de matrimonio') a los 57 años

La actriz Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años. La intérprete española de origen italiano, conocida por su carrera como vedette de revistas teatrales y espectáculos de José Luis Moreno como el programa Noche de fiesta, donde fue una las protagonistas de los sketches de Matrimoniadas y su sitcom Escenas de matrimonio, ha fallecido a causa de un cáncer. Ha comunicado la triste noticia su exmarido, Alberto Closas.

"Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa", escribe el actor en su perfil de Instagram. "Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao".

Rosita es uno de los personajes que Silvia Gambino interpretaba en Noche de fiesta, una mujer ingenua y estridente cuya voz aguda acabó siendo uno de los elementos distintivos del show emitido de 1999 a 2004 la noche de los sábados en Televisión Española.

Allí nació también el formato de sketches cómicos de Matrimoniadas, donde Gambino formó parte del elenco original junto a Marisa Porcel, Pepe Ruiz y Alfredo Cernuda. El éxito del formato llevó Matrimoniadas también a los escenarios teatrales, así como a su reparto a mantener la estela con personajes y dinámicas similares primero en la serie La sopa boba en Antena 3 y, finalmente, Escenas de matrimonio en Telecinco.

Aunque más centrada en los escenarios teatrales, la actriz también ha aparecido en la gran pantalla en películas como Torrente 3: El protector (Santiago Segura, 2005), Ekipo Ja (Juan Muñoz, 2007) o La noche del ejecutor (Paul Naschy, 1992). Su debut en el cine fue en 1982 en una comedia de Mariano Ozores, Todos al suelo; en el mismo año también intervino en el clásico de terror español Mil gritos tiene la noche, de Juan Piquer Simón.