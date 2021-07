Siete películas y cinco actores olímpicos para ir poniéndonos en forma

Nadadores, corredores o judocas de campeonato. Largometrajes inspirados en historias reales de esfuerzo y superación personal y en las que también hay espacio para la comedia e incluso ganadoras del Oscar. En definitiva, películas para empaparse del espíritu olímpico.

Este viernes 23 de julio empiezan en Tokio los XXXII Juegos Olímpicos de la era moderna y que se clausurarán el domingo 8 de agosto. Lamentablemente, la pandemia aún aconseja ser prudentes y que se celebren sin público. En cambio, libres de PCR, certificados de vacunación o el uso de mascarillas, desde la butaca de nuestra casa, o donde estemos de vacaciones, podemos disfrutar de algunas de las propuestas más destacadas que ha dado la relación entre cine y Olimpiadas.

Carros de fuego (1980)

'Carros de fuego' 20th Century Studios

Cuando se estrenó en cines, hace más de 40 años, el público no pareció demasiado interesado. Pero, la muy académica película del británico Hugh Hudson sobre Harold Abrahams, campeón de los 100 metros lisos en los Juegos de verano de París celebrados en 1924, y Eric Lidell, medalla de Oro en los 400 metros, sí que fue del gusto de los académicos de Hollywood que la coronaron con cuatro estatuillas, entre ellas las de mejor película y banda sonora.

Desde entonces, ¿y quién se lo iba a decir a su director?, es el título más emblemático del género y la música de Vangelis, sobre todo en la escena de los atletas corriendo en la playa, un leiv motiv sonoro.

Yo, Tonya (2017)

'Yo, Tonya' eOne Films

Un biopic rompedor fue lo que nos trajo Craig Gillespie, antes de dirigir todo un blockbuster para Disney como es la reciente versión de Cruella. El relato de la premiada patinadora sobre hielo norteamericana Tonya Harding, presente en los Juegos de invierno de Lillehammer 1994, es de todo menos apacible.

Una madre dominante y un caso que dio lugar a uno de los mayores escándalos deportivos, implicada en un turbio caso en el que su ex pagó a un matón para que le rompiera la pierna derecha a su principal rival, Nancy Kerrigan. Despojada de sus trofeos, Tonya (a la que interpretó Margot Robbie) acabó sus días de deportista profesional dedicándose al boxeo.

El milagro (2004)

'El milagro' Disney

Una de esas gestas de las que tanto gustan inmortalizar en Hollywood. Kurt Russell encarnó al norteamericano Herb Brooks, el ex jugador y luego entrenador encargado de aupar a su equipo de hockey sobre hielo en las olimpiadas de invierno de Salt Lake 2002. Fue contra un rival a priori imbatible como era el equipo de la Unión Soviética.

El neoyorquino Gavin O'Connor dirigió una historia en la que además de los valores deportivos sobresalían los de la importancia de la amistad y el espíritu de grupo para triunfar.

Elegidos para el triunfo (1993)

'Elegidos para el triunfo' Disney

De las playas de la soleada Jamaica a las heladas temperaturas de Calgary. Otra historia real, la de cuatro atletas de la isla caribeña decididos a coger el trineo y triunfar en la pista de bobsleigh en los Juegos de invierno 1988.

Para ponerlo un poco más difícil, su entrenador será un tipo en horas muy bajas, un norteamericano (John Candy) despedido en su país por hacer trampas. Con mucho humor y diversión se lo tomó Jon Turteltaub para esta comedia inolvidable que nos sacará más de una sonrisa.

Foxcatcher (2014)

'Foxcatcher' Sony

Millonario, pero también un personaje convencido de que los árboles caminaban o sus caballos le enviaban mensajes desde Marte. John du Pont muy fino no estaba, de manera que de su proyecto de invitar a Mark Schultz, todo un luchador y medallista olímpico en Los Angeles 1984, en su lujosa mansión para crear un centro de entrenamiento de alto rendimiento no podía acabar nada bien.

Y así fue. La cosa terminó en asesinato. Steve Carell, como el lunático ricachón, y Channing Tatum, como su insólita víctima, bordaron los papeles basados en hechos reales en el insólito drama psicológico dirigido por Bennett Miller, quien ya había tocado otros asuntos deportivos con Moneyball: rompiendo las reglas con Brad Pitt.

Munich (2005)

'Munich' Amblin Entertainment

Los juegos de Múnich 1972 pasaron tristemente a la historia de la crónica negra de los Juegos por el asesinato de varios atletas judíos a cargo del grupo terrorista palestino "Septiembre negro".

Con ello, y los agentes del Mossad decididos a ejecutar sentencia contra los culpables, Spielberg construyó un denso thriller protagonizado por Eric Bana sobrado de secuencias magníficas (como la de la asesina holandesa Jeannette, interpretada por Marie-Josée Croze). Hubo venganza y también remordimientos.

Eddie el Águila (2016)

'Eddie el Águila' 20th Century Studios

Después de décadas sin representación en saltos de esquí, el Reino Unido tuvo a su hombre, Michael Edwards, en Calgary 1988. Y pese a los desalentadores resultados que obtuvo, incluyendo últimos puestos, el entusiasmo y la determinación de Edwards resultaron ejemplares.

Igual de modélicos resultaron Taron Elgerton como su perdedor y simpático protagonista, y Hugh Jackman como su (ficticio) entrenador personal. La dirigió el escocés Dexter Fletcher tres años antes de que pusiera en imágenes el biopic de Elton John con Rocketman.

INTÉRPRETES DE CAMPEONATO

Johnny Weissmüller

Johnny Weissmüller MGM

Cinco medallas de oro y una de bronce le avalan. El Tarzán más icónico sigue siendo este nadador austriaco nacionalizado estadounidense, el más premiado durante los años 20 del pasado siglo. Interpretó al rey de la jungla creado por Burroughs en una docena de películas (1932-1948). Y aprovechamos la ocasión para brindarle también un recuerdo a Buster Crabbe, bronce en Ámsterdam 1928, que interpretó a Tarzan (en Tarzán de las fieras de 1933) y fue Flash Gordon en los seriales de los 30 y 40.

Harold Sakata

Harold T. Sakata MGM

Medalla de plata en Londres 1948 en Halterofilia. Estadounidense de ascendencia japonesa, también destacó como luchador profesional e hizo carrera como actor. Su papel más recordado es como el letal guardaespaldas Oddjob del villano Goldfinger en la película de James Bond de 1964. Su arma era un bombín con afilados bordes de acero como arma.

Bob Anderson

Bob Anderson Lucasfilm

Condecorado soldado de la Marina Real británica y maestro de la esgrima, representante del Reino Unido en Helsinki 1952. Pero no busquen su rostro en las películas. Ayudó a Errol Flynn en El señor de Ballantry (1953), fue doble de escenas de lucha en Los caños de Navarone (1961) y Desde Rusia con amor (1963), y estuvo detrás de la máscara de Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars (1977-1983). También fue el coreógrafo de las escenas con espadas de la trilogía de El señor de los anillos de Peter Jackson.

Hillary Wolf

Hillary Wolf 20th Century Studios

Un camino a la inversa fue el que siguió esta joven actriz. Empezó en televisión, a los 7 años, y a los 12 rodó la famosa Solo en casa junto a Macaulay Culkin, interpretando a la hermana mayor. También estuvo en la secuela, Perdido en Nueva York de 1992. Pero acabó encarando su futuro como judoca. No logró medallas, pero representó a Estados Unidos en Atlanta 1996 y Sídney 2000.

Noel Harrison

Noel Harrison NBC

Representó al equipo británico de esquí en Oslo 1952. Intervino en numerosas series (como La chica de CIPOL, 1966) y películas hasta 1999 (falleció en 2013). Combinó su faceta de actor y cantante, y en esta segunda obtuvo su mayor hit interpretando la oscarizada canción The Windmills of your Mind de El caso Thomas Crown (1968), con Steve McQueen y Faye Dunaway.